RKC knokt zich in spektakelstuk langs tiental FC Groningen

RKC Waalwijk heeft vrijdag een zwaarbevochten overwinning geboekt op bezoek bij FC Groningen. De Waalwijkers wonnen mede door twee goals van invaller Mika Biereth, met 2-3 van de Groningers, die lange tijd met een man minder speelden in de Euroborg.

Na een benutte strafschop van Ricardo Pepi leek FC Groningen op weg naar de derde zege dit Eredivisie-seizoen, maar een moment in de 37e minuut zette de wedstrijd op zijn kop.

In de tweede helft zette de negentienjarige Biereth RKC op voorsprong, maar via opnieuw Pepi werd het 2-2. Tien minuten voor tijd maakte Biereth zijn tweede goal en bezorgde de Waalwijkse club zo drie punten.

Door de overwinning staat RKC op een keurige zevende plaats in de Eredivisie. FC Groningen, dat nu al vijf keer verloren heeft, bezet de twaalfde plek en moet vrezen dat het dit weekend nog verder zakt.

RKC miste tegen FC Groningen de geblesseerde spits Michiel Kramer, terwijl aan de andere kant Pepi in de punt van de aanval uitblonk. De Amerikaan scoorde al twee keer dit seizoen en tegen RKC was het na veertien minuten weer raak. Hij scoorde vanaf de strafschopstip, na een overtreding van Thierry Lutonda op Tomás Suslov.

Zo was FC Groningen goed op weg. De thuisploeg hoopte op meer, tot het in de 37e minuut helemaal misging voor de ploeg van trainer Frank Wormuth.

Balker maakte een overtreding op de doorgebroken Kuijpers, die de vervanger was van Kramer. Van de Kerkhof trok rood en gaf een strafschop, die benut werd door Van den Buijs.

Zo werd het overleven voor FC Groningen, dat met tien man knokte voor een punt. RKC zette de thuisploeg vast en na 61 minuten kwam de beloning. Biereth, die enkele minuten eerder was ingevallen, kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten en schoot van dicht bij de 1-2 binnen.

FC Groningen leek verslagen, maar kwam toch nog terug met tien man. Weer was het Pepi die scoorde. Na een een-twee met Florian Krüger rondde de aanvaller in de 76e minuut uitstekend af (2-2).

Vier minuten later was het weer Biereth die scoorde en RKC zo drie punten bezorgde. De Deense spits, die gehuurd wordt van Arsenal, nam prachtig aan na een pass van Iliass Bel Hassani. Hij omspeelde Groningen-keeper Michael Verrips en schoof de bal binnen. Zo kwam er toch nog een winnaar in de Euroborg.