FIFA legt Indonesië volgens president geen sancties op na stadionramp

Wereldvoetbalbond FIFA gaat Indonesië geen sancties opleggen na de stadionramp van afgelopen weekend, zo meldt de Indonesische president Joko Widodo vrijdag. Bij het duel tussen Arema FC en Persebaya Subang in de stad Malang kwamen 131 mensen om het leven.

In een videoboodschap meldt Widodo dat Indonesië met de FIFA samenwerkt om het managen van voetbalwedstrijden te verbeteren. Volgens Widodo brengt FIFA-voorzitter Gianni Infantino deze of volgende maand een bezoek aan het Aziatische land.

In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) werd de wereld opgeschrikt door het drama in Indonesië. Na afloop van het duel tussen Arema FC en Persebaya Surabaya ontstonden rellen op de tribune, die uitmondden in een stadionramp van ongekende omvang.

De Indonesische justitie vervolgt zes mensen, onder wie drie agenten, voor het drama in het stadion van Arema. De politiechef van Malang is ontslagen.

Na groeiende woede over het politieoptreden in het stadion van Malang kondigde Widodo eerder deze week een diepgravend onderzoek aan. Ook worden alle voetbalstadions in Indonesië aan veiligheidscontroles onderworpen. Volgens de president is het drama grotendeels het gevolg van de gesloten deuren en steile trappen in het stadion.