Vitesse baalt van verplaatste wedstrijd tegen Ajax, supporters boycotten wedstrijd

Vitesse baalt van het verplaatsen van de Eredivisie-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax, zo meldt de Arnhemse club vrijdag op de website. Supporters hebben aangekondigd de wedstrijd te gaan boycotten.

De uitwedstrijd van Vitesse tegen Ajax werd eerder op vrijdag verschoven van zaterdag 29 oktober (18.45 uur) naar woensdag 9 november (20.00 uur). De Amsterdammers hadden een verzoek ingediend bij de KNVB, omdat ze zich zo optimaal mogelijk willen voorbereiden op de zesde groepswedstrijd in de Champions League, op 1 november, uit tegen Rangers FC.

Vitesse noemt woensdag 9 november om 20.00 uur een "ongunstig moment". Het is dit seizoen niet voor het eerst dat er een wedstrijd van Vitesse wordt verplaatst. Hoewel alle Eredivisie-clubs in samenspraak hebben gekozen om alle deelnemers aan Europese toernooien te helpen, baalt Vitesse dat er een late avondwedstrijd bij komt.

Het programma van de ploeg van Phillip Cocu bestaat uit veel (late) avondduels. Richting de WK-pauze staan vijf Eredivisie-wedstrijden van Vitesse gepland om 20.00 uur of 21.00 uur.

Vitesse heeft daar al zijn ongenoegen over geuit richting de KNVB. "Het voelt voor ons als onevenredige benadeling", schrijft de club. De KNVB heeft aangegeven dat er geen wijzigingen meer uitgevoerd kunnen worden.

"Wij kunnen begrip opbrengen voor de supporters die hebben aangekondigd om de verschoven uitwedstrijd tegen Ajax te boycotten", laat Vitesse weten. "Het voetbal moet immers voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is in de eerste seizoenshelft te vaak onmogelijk gebleken, met name voor gezinnen met (jonge) kinderen."