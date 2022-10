Heracles op poleposition voor eerste periodetitel KKD: dit zijn de scenario's

Heracles Almelo heeft vrijdagavond de beste uitgangspositie in de strijd om de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Almelo heeft het in eigen hand, terwijl PEC Zwolle en FC Eindhoven moeten hopen op een misstap van de koploper. Dit zijn de scenario's.

Top drie Keuken Kampioen Divisie 1. Heracles 9-22 (+14)

2. PEC Zwolle 9-20 (+13)

3. FC Eindhoven 9-19 (+10)

Scenario 1: Heracles wordt periodekampioen

Heracles is bij een overwinning op De Graafschap zeker van de periodetitel, die een bronzen kampioensschild én deelname aan de play-offs oplevert.

Bij een gelijkspel is Heracles afhankelijk van de uitslag bij FC Dordrecht-PEC Zwolle. De 'Blauwvingers' mogen vanuit het oogpunt van Heracles niet met meer dan één doelpunt verschil winnen.

Heracles Almelo heeft alles in eigen hand. Foto: Pro Shots

Scenario 2: PEC profiteert van puntenverlies Heracles

Als Heracles gelijkspeelt en PEC wél met meer dan één doelpunt verschil wint, gaat de periodetitel dus naar Zwolle. Bij een nederlaag van Heracles voor eigen publiek heeft PEC alleen de winst nodig om boven Heracles te eindigen.

Scenario 3: Een beslissingswedstrijd

Dan is er ook nog een scenario waarin er een beslissingswedstrijd gespeeld moet worden. Als Heracles met 1-1 gelijkspeelt en PEC Zwolle met exact 0-1 wint, staan de ploegen in punten, doelsaldo en gemaakte doelpunten exact gelijk. In dat geval wordt op neutraal terrein een extra duel om de periodetitel gespeeld.

PEC is afhankelijk van het resultaat van Heracles. Foto: Pro Shots

Scenario 4: Eindhoven voert houdiniact op

FC Eindhoven is achter Heracles en PEC de dark horse in de strijd om de periodetitel. De ploeg van trainer Rob Penders is afhankelijk van de ontwikkelingen in Almelo en Dordrecht. Eindhoven moet eerst zelf winnen bij ADO en heeft alleen een kans als Heracles verliest én PEC punten verspeelt.

Ook in dit scenario is er een (kleine) kans op een beslissingswedstrijd. Als Heracles verliest, PEC punten verspeelt en Eindhoven wint én op hetzelfde doelsaldo (inclusief aantal gemaakte goals) komt als Heracles, staan beide ploegen precies gelijk. In dat bizarre scenario is een beslissingswedstrijd tussen FC Eindhoven en Heracles nodig.

FC Eindhoven heeft een stunt nodig. Foto: Pro Shots

De ontknoping van de eerste periode begint vrijdag om 20.00 uur. Er zijn dit seizoen in totaal vier periodetitels te verdelen. De nummers één en twee promoveren aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar het hoogste niveau.

Programma speelronde 10 TOP Oss-MVV

FC Dordrecht-PEC Zwolle

ADO-FC Eindhoven

Jong FC Utrecht-Almere City

Roda JC-VVV

Willem II-FC Den Bosch

Jong Ajax-Helmond Sport

Heracles Almelo-De Graafschap

Jong PSV-Telstar

Jong AZ-NAC

