Fout van Malacia was volgens Ten Hag geen reden voor wissel tegen Omonia

Erik ten Hag wisselde Tyrell Malacia donderdagavond in het Europa League-duel met Omonia Nicosia niet vanwege de fout die hij bij de openingsgoal maakte in de eerste helft. De verdediger werd na 45 minuten gewisseld en zag United vanaf de zijkant met 2-3 winnen.

Door onze sportredactie

De 23-jarige Malacia leed na ruim een half uur balverlies, waarna de ploeg uit Cyprus snel omschakelde en op een 1-0-voorsprong kwam. "Dat was niet waar ik ontevreden over was", zei Ten Hag tegen de Engelse media.

"Ik was vooral ontevreden over onze linkerkant in balbezit", vervolgde Ten Hag. "De eerste helft was niet goed en ik wilde dat we meer beweging achter de verdediging zouden krijgen en daar meer uit zouden halen. Naar mijn idee is dat gelukt."

Zonder Malacia en Jadon Sancho, die eveneens in de rust werd gewisseld, kwam United beter voor de dag. Hoewel de ploeg van Ten Hag er niet in slaagde om veel kansen te creëren, boog het de achterstand om in een voorsprong.

Erik ten Hag zag zijn ploeg moeizaam winnen op Cyprus. Foto: AFP

'Hebben de tegenslag overwonnen'

De zwaarbevochten zege is volgens Ten Hag een goed signaal, nadat zijn ploeg zondag in de competitie op pijnlijke wijze verloor van stadgenoot Manchester City. De Premier League-kraker eindigde in 6-3 en halverwege stond het al 4-0.

"Wij hebben de tegenslag van afgelopen zondag overwonnen en dat is positief in mentaal opzicht", zei Ten Hag. "Maar het mag duidelijk zijn dat je deze wedstrijd niet kan vergelijken met die van zondag."

De ploeg van Ten Hag komt door de overwinning op zes punten en staat tweede in poule E. Real Sociedad gaat aan de leiding door drie gewonnen wedstrijden.

Stand in groep E 1. Real Sociedad 3-9 (+4)

2. Manchester United 3-6 (+2)

3. FC Sheriff Tiraspol 3-3 (-1)

4. Omonia Nicosia 3-0 (-5)

Aanbevolen artikelen