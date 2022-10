AZ worstelt zich in eigen huis langs Apollon Limassol: 'Er was te weinig vuur'

Coach Pascal Jansen en aanvaller Jesper Karlsson zijn kritisch op AZ, dat donderdag na een moeizame eerste helft afrekende met Apollon Limassol (3-2). Het tweetal wijt het stoperige spel van de Alkmaarders aan het gebrek aan energie.

Door onze sportredactie

"De energie was er niet vandaag, vooral in de eerste helft", zei invaller Karlsson in het AFAS Stadion voor de camera van ESPN. "In de tweede helft was het iets beter, maar het was niet genoeg, om eerlijk te zijn."

Karlsson bekeek de eerste helft vanaf de bank en kwam zo'n 30 minuten voor tijd bij een 2-1-voorsprong in het veld. AZ incasseerde kort daarna de gelijkmaker, waarna Karlsson in de 85e minuut het winnende doelpunt maakte met een rake kopbal.

"Ik begrijp de uitspraken van Jesper", reageerde Jansen. "Ik kan me goed voorstellen dat het vanaf de zijkant oogde alsof de energie ontbrak. Dat gevoel had ik zelf ook wel een beetje. Er zat gewoon te weinig vuur in de eerste helft."

AZ op weg naar knock-outfase

Jansen is ondanks het mindere spel tegen Apollon Limassol wél te spreken over de resultaten in Europa. De club uit Alkmaar staat er na drie wedstrijden uitstekend voor in de Conference League. Het verschil met nummer twee Dnipro-1 is vijf punten.

"Als je na drie wedstrijden negen punten hebt, dan heb je het goed voor elkaar", zei Jansen. "Het begint met het winnen van wedstrijden, maar dat willen we met een bepaalde speelwijze doen. Vandaag is dat niet gelukt en dus is er nog genoeg werk te doen."

Door de succesvolle start in de Conference League is AZ al bijna zeker van de knock-outfase. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor de achtste finales, terwijl de nummers twee naar een tussenronde gaan. Volgende week donderdag neemt AZ het opnieuw op tegen Apollon Limassol.

Stand groep E 1. AZ 3-9 (+5)

2. Dnipro-1 3-4 (+1)

3. FC Vaduz 3-2 (-3)

4. Apollon Limassol 3-1 (-3)

