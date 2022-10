Slot ziet Feyenoord in Denemarken dezelfde fouten maken als tegen PSV

Arne Slot baalt van de manier waarop Feyenoord donderdag een 0-2-voorsprong weggaf in het uitduel met FC Midtjylland in de Europa League. De Rotterdammers moesten genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.

Door onze sportredactie

"De enige reden dat we teleurgesteld kunnen zijn, is dat we 0-2 hebben voorgestaan. De 0-2-ruststand was geen reële afspiegeling van de eerste helft. Als je kijkt naar het totale spel, dan mogen we blij zijn met een gelijkspel", was Slot voor de camera van ESPN realistisch.

De trainer zag veel parallellen met de uitwedstrijd tegen PSV, die op 18 september met 4-3 verloren ging. "We gaven niet eens zo heel veel kansen weg, maar dan gaat het om de paar momenten waarop we beter moeten verdedigen", vertelde hij.

"Beide tegengoals leken erg veel op onze wedstrijd tegen PSV, waarin we bij de 3-2 Cody Gakpo de tijd gaven om te draaien, zodat hij een voorzet kon geven. Dat was nu bij onze eerste tegengoal ook."

"Je kan niet altijd alles voorkomen, maar dit zijn zaken waar we het veel over hebben. Bij de tweede goal moet je niet alleen maar naar de bal kijken, maar ook je man dekken. Beide goals hadden heel veel overeenkomsten met de voorzet van Gakpo op Guus Til."

Kökçü: 'We zaten nooit echt in de wedstrijd'

Aanvoerder Orkun Kökçü, die met een benutte penalty verantwoordelijk was voor de 0-2, was net als zijn trainer van mening dat een overwinning teveel van het goede was geweest voor Feyenoord.

"Het gelijkspel voelt een beetje als verlies omdat we een voorsprong hebben weggegeven, maar gezien het spelbeeld is het eigenlijk wel terecht", aldus de middenvelder.

"We zijn geen moment echt in de wedstrijd geweest. Er was veel balverlies, we waren slordig. We probeerden de overwinning er op vechtlust uit te slepen, maar dat is ook niet echt gelukt. We stonden bijna de hele tweede helft in onze eigen zestien."

Sturm Graz-Lazio, het andere duel in de poule van Feyenoord, eindigde doelpuntloos. Het betekent dat alle clubs op vier punten staan. Feyenoord is op basis van het doelsaldo koploper.

