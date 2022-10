Feyenoord geeft 0-2-voorsprong weg en speelt gelijk bij FC Midtjylland

Feyenoord heeft donderdag naast de tweede overwinning in drie Europa League-duels gegrepen. De ploeg van trainer Arne Slot kwam op bezoek bij FC Midtjylland met 0-2 voor, maar moest genoegen nemen met één punt: 2-2.

Door onze sportredactie

Halverwege leidde Feyenoord comfortabel door doelpunten van Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü, die een penalty benutte. Na rust kwamen de Denen dankzij Gustav Isaksen terug tot 1-2. Daar leek het bij te blijven, tot Juninho vlak voor tijd alsnog voor de gelijkmaker tekende.

Feyenoord was het Europa League-seizoen begonnen met een kansloze 4-2-nederlaag bij Lazio. Dat werd rechtgezet met een 6-0-overwinning op Sturm Graz. Die twee clubs speelden eerder op de avond doelpuntloos gelijk. Alle vier poulegenoten hebben nu vier punten.

Volgende week donderdag is Midtjylland opnieuw de tegenstander van Feyenoord, maar dan in Rotterdam. Tussendoor (zondag) ontvangen de Rotterdammers FC Twente in de Eredivisie.

Efficiënt Feyenoord slaat toe via Szymanski

In het eerste kwartier van Midtjylland-Feyenoord gebeurde niet veel. De thuisploeg was wel het gevaarlijkst. Isaksen raakte met een vrije trap de bovenkant van de lat en kreeg plots een kansje, toen Justin Bijlow weggleed. Marcos López greep tijdig in.

Na twintig minuten werd Feyenoord voor het eerst echt gevaarlijk en direct was het raak. De bal belandde voor de voeten van Szymanski, die koeltjes afrondde. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar werd overruled door de VAR.

In het vervolg van de eerste helft had Midtjylland het initiatief. De oude club van Rafael van der Vaart had veelvuldig het balbezit op de helft van Feyenoord, maar zette dat amper om in gevaar.

Sterker nog: op slag van rust kwam Feyenoord op 0-2, waarbij de VAR opnieuw een voorname rol speelde. Er werd hands geconstateerd na een vrije trap van Kökçü, waarna de aanvoerder zelf de toegekende penalty verzilverde.

Juninho dompelt Feyenoord onder in rouw

In de tweede helft ging Midtjylland op zoek naar de aansluitingstreffer en die viel na tien minuten, toen Bijlow geen antwoord had op een inzet van aanvaller Isaksen. Wie dacht dat de goal tot een Deense belegering zou leiden, kwam bedrogen uit.

Feyenoord bleef namelijk aanvankelijk - op een vrije trap op de bovenkant van de lat na - uit de problemen. Maar de ploeg van Slot verloor langzaam zijn grip en creëerde zelf amper iets.

In de slotfase ging het mis, toen de defensie niet scherp was bij een voorzet en de Braziliaan Juninho voor 2-2 zorgde. De slotminuten waren hectisch, maar leverden geen treffers meer op.

