AZ wint ook van Apollon Limassol en houdt maximale score in Conference League

AZ heeft donderdag ook de derde wedstrijd in de Conference League gewonnen. De ploeg van trainer Pascal Jansen won met 3-2 van Apollon Limassol.

AZ had de nodige moeite met Apollon Limassol. De Cyprioten wisten zowel voor als na rust terug te komen van een achterstand. Uiteindelijk was het invaller Jesper Karlsson die de winnende goal voor zijn rekening nam.

De ploeg van Jansen heeft nu drie wedstrijden op rij gewonnen in groep E van de Conference League. De voorsprong op naaste belager Dnipro-1 is vijf punten. De Alkmaarders mogen zich dan ook opmaken voor Europese overwintering.

AZ is sowieso bezig aan een uitstekend seizoen. Sinds afgelopen speelronde mag de Noord-Hollandse club zich de trotse koploper van de Eredivisie noemen. Zondag kan die status uit tegen FC Utrecht verlengd worden. Over een week gaat AZ op bezoek bij Apollon.

AZ kwam na ruim een kwartier spelen aan de leiding in het AFAS Stadion. De van ziekte herstelde Jens Odgaard schoot via een Cypriotisch been binnen: 1-0. De Deense spits maakte zo zijn eerste Europese doelpunt in Alkmaarse dienst.