Van Nistelrooij en Gakpo balen ondanks ruime zege van wispelturigheid bij PSV

Trainer Ruud van Nistelrooij is blij dat PSV zich tegen FC Zürich (1-5) heeft weten te revancheren voor de 3-0-nederlaag tegen SC Cambuur van afgelopen zaterdag. Maar de coach zag donderdag in het Europa League-duel in Zwitserland nog steeds een grillige ploeg.

Door onze sportredactie

"Het vertrouwen na de 4-3-winst op Feyenoord was prettig, maar je weet dat we grillig blijven", zei Van Nistelrooij na afloop tegen ESPN. "We hebben niet een heel ervaren team. Er spelen gewoon een heleboel jonge jongens. We willen snel stabiel worden, maar we moeten ook geduld hebben."

PSV stond bij rust al op 0-4 tegen FC Zürich. Yorbe Vertessen was verantwoordelijk voor de eerste twee treffers, waarna Cody Gakpo en Xavi Simons ook op het scoreformulier belandden. In de tweede helft trof Gakpo andermaal doel voor PSV, maar de thuisploeg kwam via voormalig NEC'er Jonathan Okita ook tot scoren.

Van Nistelrooij baalde van de tegentreffer vlak voor tijd. "In de tweede helft waren we minder gedisciplineerd. De tegengoal was een kleine domper. We hadden graag de nul gehouden."

Gakpo: 'Tegengoal is een smetje'

Ook Gakpo was teleurgesteld dat PSV ondanks een goede wedstrijd nog een treffer moest incasseren. "We waren goed, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. In de tweede helft werden we slordig."

"Uiteindelijk kregen we toch weer een tegengoal, daar is niemand blij mee. In zulke duels moet je dan laten zien dat je de nul kan houden. Dat is wel een smetje op de wedstrijd."

Door de zege heeft PSV nu vier punten uit twee wedstrijden in groep A. De Eindhovenaren spelen zondag uit tegen sc Heerenveen. Volgende week donderdag staat een thuiswedstrijd tegen Zürich op het programma.

