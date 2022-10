United komt fout Malacia te boven en ontsnapt op Cyprus aan nieuwe afgang

Erik ten Hag heeft donderdag met Manchester United een zwaarbevochten zege geboekt in de Europa League. Vier dagen na de 6-3-nederlaag tegen stadgenoot Manchester City won de Engelse recordkampioen met 2-3 bij Omonia Nicosia, ondanks dat een flater van Tyrell Malacia de bezoekers in de problemen bracht.

Na de afgang bij de aartsrivaal had Ten Hag op Cyprus wel een basisplaats ingeruimd voor Cristiano Ronaldo, die tegen Manchester City de hele wedstrijd op de bank bleef. Ook Casemiro mocht van de Nederlandse coach in de basis beginnen.

Na ruim een half uur leek Manchester United op een nieuwe afgang af te stevenen. Malacia verloor de bal na een hoekschop op de helft van Omonia Nicosia, waarna het helemaal openlag in de verdediging van de Engelse recordkampioen. Karim Ansarifard bracht de fans van de thuisploeg in de vervoering met de 1-0.

Ten Hag greep in de rust in door Malacia en Jadon Sancho te wisselen. Die omslag had direct succes in de tweede helft: Marcus Rashford krulde de bal in de 53e minuut in de verre hoek en zette United op gelijke hoogte met de nummer vier van Cyprus.

Tien minuten later kwam United op de felbegeerde voorsprong in Nicosia. Anthony Martial schoot twee minuten na zijn invalbeurt de 1-2 binnen in de korte hoek. Rashford leek de wedstrijd in de 84e minuut te beslissen met de 1-3 op aangeven van Ronaldo, maar een minuut later bracht Omonia Nicosia de spanning terug met de 2-3. Daar bleef het ook bij.

Door de zege koerst United af op overwintering in de Europa League. Met nog drie duels te spelen, staan 'The Red Devils' met zes punten tweede in poule E. Koploper Real Sociedad deed uitstekende zaken door met 2-0 te winnen van nummer drie FC Sheriff Tiraspol. Volgende week donderdag speelt Manchester United op Old Trafford tegen Omonia Nicosia.

Stand in groep E Europa League 1. Real Sociedad 3-9 (+4)

2. Manchester United 3-6 (+2)

3. FC Sheriff Tiraspol 3-3 (-1)

4. Omonia Nicosia 3-0 (-5)

Becker goud waard voor Union Berlin

Sheraldo Becker heeft Union Berlin de eerste overwinning in groep D bezorgd. De Nederlander promoveerde halverwege de tweede helft tegen het Zweedse Malmö FF een vlotte counter tot doelpunt door de bal in de lange hoek te plaatsen.

Union Berlin stond toen al met tien man. Op slag van rust werd verdediger András Schäfer van het veld gestuurd nadat hij bij een counter aan de noodrem moest trekken.

Het duel in Malmö werd vlak na rust een half uur gestaakt. Supporters uit het vak van Union Berlin gooiden vuurwerk op het veld, waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag het duel tijdelijk stil te leggen.

Stand in groep D Europa League 1. Braga 2-6 (+3)

2. Royale Union Saint-Gilloise 2-6 (+2)

3. Union Berlin 3-3 (-1)

4. Malmö FF 3-0 (-4)

