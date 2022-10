PSV spoelt Cambuur-kater weg met klinkende zege op Zürich in Europa League

PSV heeft donderdag overtuigend afgerekend met FC Zürich in de Europa League: 1-5. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij herpakte zich zo knap van een dramatische avond in Leeuwarden.

Door onze sportredactie

PSV beleefde een droomstart in Zürich. Voor rust leidden de Eindhovenaren met 0-4 door goals van Yorbe Vertessen (twee), Cody Gakpo en Xavi Simons. In de tweede helft werd de score opgevoerd door een doelpunt van Gakpo. De Zwitserse eretreffer kwam op naam van Jonathan Okita.

Met de zege rechtte PSV de rug na een dramatisch verlopen Eredivisie-weekend. Zaterdag kreeg de ploeg van Van Nistelrooij met 3-0 een pak op de broek van Cambuur, een club waarvan de Brabanders nog nooit hadden verloren. Met de zege op Zürich zal de rust zijn teruggekeerd in Eindhoven.

Door de overwinning blijft PSV kansrijk in groep A van de Europa League. Het eerste duel met FK Bodø/Glimt eindigde teleurstellend in een gelijkspel, waarna de ontmoeting met Arsenal werd uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Stand in groep A van de Europa League 1. Bodø/Glimt 2-4 (+1)

2. PSV 2-4 (+4)

3. Arsenal 1-3 (+1)

4. FC Zürich 3-0 (-6)

Vertessen neemt PSV bij de hand

PSV begon overtuigend aan de wedstrijd in Zürich. Na tien minuten stuurde Armando Obispo met een fraaie pass Vertessen de diepte in. De aanvaller, in de ploeg gekomen na de afstraffing in Leeuwarden, beloonde het vertrouwen van Van Nistelrooij door beheerst raak te schieten.

Enkele minuten later was het al 0-2 toen Vertessen de bal onderschepte na geklungel van de Zwitserse defensie. De 21-jarige Belg benutte zijn snelheid, liet de verdedigers zijn hielen zien en rondde opnieuw feilloos af met een schuiver in de verre hoek.

Het kon in de eerste helft niet op voor PSV. Gakpo schoot na twintig minuten raak van buiten het zestienmetergebied (0-3) en Xavi Simons schoof binnen na een knappe individuele actie: 0-4. FC Zürich had via Tosin Aiyegun enkele aardige kansen, maar hij wist het net niet te vinden.

Fraaie tweede goal Gakpo

Ook na rust was PSV heer en meester in het Letzigrund-stadion. Gakpo maakte op prachtige wijze zijn tweede van de avond. De aanvoerder van de Eindhovenaren trok naar binnen en vond vervolgens de verre hoek.

Daarna haalde PSV de voet van het gaspedaal en kon Van Nistelrooij het zich veroorloven Gakpo en Vertessen naar de kant te halen. Het kwam het spel van de Brabanders niet ten goede. Oud-NEC'er Okita deed met een rake kopbal iets terug namens Zürich, dat drie Europa League-duels op rij heeft verloren.

PSV kan nu relatief ontspannen de verrichtingen volgen bij Arsenal-Bodø/Glimt. Dit duel uit de groep van de Eindhovenaren wordt om 21.00 uur afgetrapt. Zondag is sc Heerenveen in Friesland de komende tegenstander voor de ploeg van Van Nistelrooij.

