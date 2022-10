Slot passeert Jahanbakhsh en Pedersen bij Feyenoord voor duel met Midtjylland

Delen via E-mail

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft donderdag voor het Europa League-duel met FC Midtjylland twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC (1-1). Rechtsback Lutsharel Geertruida keert ten koste van Marcus Pedersen terug in de basis, terwijl Sebastian Szymanski start in plaats van Alireza Jahanbakhsh.

Geertruida kampte enkele weken met de ziekte van Pfeiffer, maar is nu fit genoeg om te starten bij Feyenoord. De back vormt in Denemarken een verdediging met Gernot Trauner, Dávid Hancko en Marcos López.

Op het middenveld staan Orkun Kökçü, Javairô Dilrosun en Quinten Timber. Szymanski staat in plaats van Jahanbakhsh aan de aftrap. Danilo en Oussama Idrissi zijn de andere aanvallers van Feyenoord.

De Rotterdamse club staat eerste in Groep E van de Europa League. De ploeg verloor van Lazio (4-2), maar won met ruime cijfers van Sturm Graz (6-0).

AZ speelt donderdag tegen Apollon Limassol, de derde groepswedstrijd in de Conference League. De van een blessure teruggekeerde Jesper Karlsson stond zaterdag in de met 1-4-gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen nog in de basis, maar zit tegen de Cyprioten op de bank.