Rapinoe roept op tot verandering na misbruik in Amerikaanse vrouwencompetitie

De Amerikaanse aanvoerder Megan Rapinoe heeft de voetbalbonden opgeroepen om de "verschrikkelijke" onthullingen van seksueel misbruik en misdragingen in het Amerikaanse voetbal aan te grijpen voor verandering.

Uit een eerder deze week verschenen rapport bleek dat het misbruik en wangedrag van verschillende teamcoaches in de Amerikaanse vrouwencompetitie "systematisch" waren. Het onderzoek werd ingesteld nadat Paul Riley, voormalig coach van North Carolina, twee speelsters seksueel had misbruikt.

"Het is afschuwelijk", zei Rapinoe donderdag aan de vooravond van een oefenwedstrijd van wereldkampioen Verenigde Staten tegen Europees kampioen Engeland op Wembley. "Zelfs als je een beetje op de hoogte bent, is het schokkend om het zo zwart-op-wit te lezen."

"Het is heel lastig voor speelsters", vervolgt Rapinoe. "Sommigen hebben voor die clubs waar het gebeurde gespeeld en zijn misschien wel op de een of andere manier misbruikt. Het kan opnieuw traumatiserend werken. Het is heel moeilijk voor iedereen in de vrouwensport. Hopelijk is dit het moment waarop we ervoor zorgen dat dit soort dingen nooit meer gebeuren."