Messi (35) laat weten dat WK in Qatar zijn laatste wereldkampioenschap is

Lionel Messi heeft donderdag laten weten dat het WK van eind dit jaar in Qatar het laatste wereldkampioenschap uit zijn loopbaan is. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar ziet zichzelf niet meer doorgaan tot en met het WK van 2026.

Door onze sportredactie

"Of dit mijn laatste WK is? Ja, zeker weten", zegt de 35-jarige Messi in een interview met het Argentijnse Star+. De vedette van Paris Saint-Germain zegt niet te kunnen wachten op de start van het WK.

"Ik tel de dagen af", vertelt hij. "Ik ben gespannen en zenuwachtig en zou willen dat het nu al zover was. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat."

Messi was met Argentinië present op de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018, al bleef succes uit met de tweevoudig wereldkampioen. In 2014 werd wel de finale bereikt, maar daarin was Duitsland te sterk.

'Ik voel me fysiek goed'

In zijn tweede jaar als PSG-speler heeft Messi inmiddels helemaal zijn draai gevonden. Het geeft de aanvaller vertrouwen dat hij op het WK nog één keer kan schitteren.

"Ik voel me fysiek goed en heb een goede aanloop. Dat had ik vorig jaar niet kunnen zeggen, toen ik pas laat in het seizoen begon met trainen en wedstrijdritme miste", doelt hij op zijn veelbesproken overstap van FC Barcelona naar PSG.

Het WK begint voor Argentinië op 22 november met een wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Mexico en Polen zijn de andere tegenstanders in groep C.

