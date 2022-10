PSV na Cambuur-sof met drie nieuwe namen in Europa League-duel bij Zürich

Delen via E-mail

PSV begint donderdag met drie nieuwe namen aan de Europa League-wedstrijd tegen FC Zürich. Trainer Ruud van Nistelrooij geeft na de afstraffing tegen Cambuur de voorkeur aan Phillipp Mwene, André Ramalho en Yorbe Vertessen.

De drie nieuwelingen komen in de plaats van Jarrad Branthwaite, Jordan Teze en Guus Til. Dit trio stond zaterdag in de basis toen PSV op historische wijze werd vernederd door Cambuur (3-0), een club waarvan de Eindhovenaren nog nooit hadden verloren.

De reserverol van Til bij PSV is opmerkelijk te noemen. De aanvallende middenvelder maakte afgelopen seizoen indruk bij Feyenoord en leek na zijn zomerse transfer ook in Eindhoven al snel een vaste waarde te worden, maar in de laatste vijf duels startte hij drie keer op de bank.