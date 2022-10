Roord zag recordtransfer naar Barcelona afketsen: 'Was in de war door interesse'

Het had vorige maand weinig gescheeld of Jill Roord had een droomtransfer naar FC Barcelona gemaakt. De overstap, waarmee de Oranje-international de duurste speler aller tijden was geworden, ging op het laatste moment niet door omdat haar club VfL Wolfsburg geen geschikte vervanger kon vinden. "Het ging in mijn hoofd zitten."

Roord toont donderdag een brede grijns op het gezicht langs het trainingsveld in Zeist. Ze heeft net een training met Oranje achter de rug als de naam van FC Barcelona valt. Hoe groot de kans was geweest dat ze hier als speler van de Spaanse kampioen had gestaan? "Groot", zegt ze zonder omwegen tegen NU.nl.

De 25-jarige Roord was vorige maand hard op weg om de duurste vrouwenvoetballer aller tijden te worden. Naar verluidt wilde FC Barcelona 400.000 euro betalen voor de 83-voudig international. Op dat moment stond het record op naam van de Deense Pernille Harder, voor wie Chelsea in 2020 een kleine 300.000 euro over had.

Het was vlak na het teleurstellend verlopen EK in Engeland toen FC Barcelona interesse in Roord toonde. "Wat ik dacht? Ik was natuurlijk gevleid. Barcelona is een fantastische club. Ik was even in de war en onder de indruk. Ik stond er ook voor open. Barcelona is voor ieder jong meisje of jongetje een droomclub."

Roord was als meisje groot fan van FC Barcelona en met name idolaat van de Braziliaanse balvirtuoos Ronaldinho, die van 2003 tot 2008 in Camp Nou schitterde. In april van dit jaar kwam haar eerste droom al in vervulling toen ze met Wolfsburg in de halve finales van de Champions League in de Catalaanse voetbalkathedraal tegen FC Barcelona speelde.

Jill Roord speelde in april met Wolfsburg tegen FC Barcelona, dat de Oranje-international bijna had ingelijfd. Foto: Getty Images

'Ik heb nog zo veel ambitie'

Na het horen van de interesse van FC Barcelona ging Roord in gesprek met VfL Wolfsburg, dat haar vorig jaar van Arsenal overnam. "Ik heb uitgesproken wat ik wilde. Barcelona voelde heel goed aan en ik denk dat het ook bij me paste. De club wilde in principe best meewerken, onder voorwaarden dat er betaald werd en er een vervanger kwam."

FC Barcelona was bereid om diep in de buidel te tasten voor Roord, maar bij de zoektocht van Wolfsburg naar een vervanger ging het mis. De Duitse grootmacht liet weten geen goede alternatieven te kunnen vinden en haalde zo een streep door de droomtransfer van de Oldenzaalse. FC Barcelona schakelde door naar de Engelse Keira Walsh, die nu de duurste speelster ooit is (400.000 euro).

En zo bleef Roord teleurgesteld achter. "Het ging in mijn hoofd zitten. Het leek er heel erg lang op dat het wel ging gebeuren, maar op het laatste moment niet. Ja, dat is een teleurstelling. Aan de andere kant: het gaat ook weer door met wedstrijden bij Wolfsburg en hier bij Oranje."

Roord heeft er geen moeite mee dat ze nog een seizoen onder contract staat bij VfL Wolfsburg, één van de beste clubs ter wereld. "Ik ben 25, ik speel en ben er happy. Het is absoluut niet vervelend dat ik er nog zit. Maar ik heb nog heel veel ambitie. Ik hoop dat ik ooit nog bij FC Barcelona zal spelen. Dat zou fantastisch zijn."

