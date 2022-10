Oranje begint als nummer acht van de wereld aan WK, Brazilië eerste op FIFA-lijst

Het Nederlands elftal handhaaft zich op de achtste plaats op de FIFA-ranglijst. Oranje rekende afgelopen maand af met zowel Polen (0-2) als België (1-0) in de Nations League. Brazilië leidt nog steeds de dans op de lijst, voor België en Argentinië. Het is de laatste FIFA-ranglijst voor de start van het WK.

De enige mutatie in de top tien is dat Italië nu ten koste van Spanje zesde staat. Het eerstgenoemde land is het enige team uit de top tien dat komende maand schittert door afwezigheid op het WK in Qatar.