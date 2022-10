Sampaoli dag na ontslag Lopetegui aangesteld als trainer Sevilla

Sevilla heeft Jorge Sampaoli donderdag aangesteld als trainer. De Argentijn is bij de Spaanse club de opvolger van Julen Lopetegui, die woensdag vlak na de 1-4-nederlaag tegen Borussia Dortmund in de Champions League werd ontslagen.

Sampaoli tekent een contract voor twee jaar bij Sevilla. Volgens Spaanse media was de nummer zeventien van La Liga al langer in gesprek met de excentrieke coach. Lopetegui stond al een tijdje onder druk vanwege tegenvallende resultaten met Sevilla, dat dit seizoen slechts een van de eerste tien officiële wedstrijden won.

Toch vertrekt Lopetegui met opgeheven hoofd bij de Spaanse subtopper. Onder leiding van de 56-jarige Spanjaard, die sinds de zomer van 2019 aan het roer stond, verzekerde Sevilla zich elk seizoen van deelname aan de Champions League. In het seizoen 2019/2020 won Lopetegui met zijn ploeg de Europa League, mede dankzij twee goals van Luuk de Jong in de finale tegen Internazionale (3-2).

Lopetegui stond eerder aan het roer bij onder meer FC Porto en Real Madrid. Hij fungeerde twee jaar als bondscoach van het Spanje. Vlak voor het WK 2018 werd hij ontslagen door de Spaanse bond, die er niet blij mee was dat hij tot een akkoord was gekomen met Real Madrid.

Voor de 62-jarige Sampaoli betekent zijn aanstelling bij Sevilla een terugkeer bij de club waarvoor hij in het seizoen 2016/2017 ook al werkzaam was. De Argentijn loodste de ploeg toen naar de vierde plek in La Liga.

Sampaoli, oud-bondscoach van Argentinië, begon zijn trainerscarrière op 32-jarige leeftijd in zijn thuisland. Later werd hij bondscoach van Chili en was hij een tijdje actief als hoofdtrainer in de Braziliaanse competitie.