Guardiola ontkent vertrekclausule in contract van 'extreem gelukkige' Haaland

Josep Guardiola heeft geruchten over een vertrekclausule in het contract van Erling Haaland woensdagavond naar het rijk der fabelen verwezen. Volgens de coach van Manchester City voelt de Noorse topspits zich helemaal op zijn plek in Manchester.

Door onze sportredactie

De 22-jarige Haaland kwam afgelopen zomer voor zo'n 60 miljoen euro over van Borussia Dortmund en tekende een vijfjarig contract bij City. Spaanse media berichtten deze week dat in die verbintenis een clausule is opgenomen, waarin staat dat hij na twee seizoenen de overstap naar Real Madrid kan maken.

Opvallend genoeg besloot Guardiola woensdag na het Champions League-duel met FC Kopenhagen (5-0-zege) in te gaan op de vage speculaties. "De geruchten kloppen niet. Hij heeft geen vertrekclausule in zijn contract. Niet alleen voor een vertrek naar Real Madrid, voor geen enkel team. Dat is alles wat ik erover kan zeggen."

"De geruchten frustreren me absoluut niet", vervolgde Guardiola. "Mensen zullen altijd speculeren en dat hebben we niet onder controle. Het belangrijkste is dat Erling zich snel heeft aangepast aan zijn nieuwe omgeving. Ik heb het gevoel dat hij extreem gelukkig is hier. Dat is het belangrijkste. En wie weet wat er in de toekomst gebeurt?"

'Erling was blijven staan als het spannend was geweest'

Haaland beleeft vooralsnog een meer dan uitstekend eerste seizoen bij Manchester City. De 23-voudig international staat na twaalf officiële wedstrijden al op negentien doelpunten, mede dankzij zijn twee treffers van woensdag tegen FC Kopenhagen. Guardiola liet hem tegen de Denen slechts een helft meedoen.

"Ik had vooraf niet het plan om hem halverwege te wisselen. Maar Erling heeft veel minuten gemaakt de laatste tijd en we stonden al met 3-0 voor, dus de wedstrijd was onder controle. Als het nog spannend was geweest, had ik Erling waarschijnlijk wel laten staan", zei Guardiola.

Manchester City bleef door de riante zege op FC Kopenhagen foutloos in groep G en een plek in de knock-outfase kan de ploeg eigenlijk al niet meer ontgaan. 'The Citizens' spelen over vijf dagen weer tegen Kopenhagen, maar dan in de Deense hoofdstad. Zaterdag volgt eerst nog een thuisduel met Southampton in de Premier League.

Champions League groep G 1. Manchester City 3-9 (+10)

2. Borussia Dortmund 3-6 (+5)

3. Sevilla 3-1 (-7)

4. FC Kopenhagen 3-1 (-8)

