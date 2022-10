Sevilla ontslaat trainer Lopetegui half uur na afstraffing tegen Dortmund

Sevilla heeft woensdagavond afscheid genomen van trainer Julen Lopetegui. Dat deed de Spaanse club een half uur na afloop van de met 1-4 verloren Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Door onze sportredactie

De 56-jarige Lopetegui stond sinds 2019 aan het roer bij Sevilla. In 2020 werd de Europa League nog gewonnen, maar dit seizoen vielen de resultaten tegen. Sevilla staat op een beschamende zeventiende plek in La Liga en ook in de Champions League zijn de prestaties niet om over naar huis te schrijven.

De 1-4-nederlaag in eigen huis tegen Dortmund was kennelijk de druppel voor het bestuur. Precies 31 minuten na het laatste fluitsignaal werd het ontslag van de Spaanse oefenmeester wereldkundig gemaakt. Er stond zelfs al een afscheidsfilmpje klaar, wat de indruk wekt dat het bepaald geen ad-hocbeslissing was.

Voormalig doelman Lopetegui had een aansprekend cv voordat hij in 2019 bij Sevilla werd aangesteld. Hij had FC Porto onder zijn hoede, was kortstondig trainer van Real Madrid en fungeerde twee jaar als bondscoach van het Spaanse nationale elftal.

