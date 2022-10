City heeft Haaland maar één helft nodig in CL, Messi scoort bij gelijkspel PSG

Manchester City heeft woensdag overtuigend afgerekend met FC Kopenhagen in de Champions League: 5-0. De Engelse club kon het zich veroorloven vedette Erling Haaland na 45 minuten en twee goals te wisselen. Bij Paris Saint-Germain toonde Lionel Messi maar weer eens zijn klasse.

Vrijwel elke bal die deze dagen van het hoofd of de voet van Haaland vertrekt, wordt gepromoveerd tot doelpunt. Zo ook bij Manchester City-FC Kopenhagen, waar de thuisclub na ruim een half uur met 2-0 leidde door twee treffers van het Noorse fenomeen. De eerste goal was een bekeken schot, de tweede een intikker.

Nadat Davit Khocholava door zijn eigen keeper te passeren de marge tot drie doelpunten had vergroot, mocht Haaland halverwege inrukken van Manchester City-trainer Josep Guardiola. De lange, blonde spits staat na elf wedstrijden voor 'The Citizens' al op het duizelingwekkende aantal van negentien doelpunten.

In de tweede helft trok het Haaland-loze City de overwinning eenvoudig over de streep. Riyad Mahrez schoot een strafschop binnen en was de aangever op de 5-0 van Julián Álvarez. De ploeg van Guardiola heeft nu in groep G de volle buit uit drie duels, met een doelsaldo van elf voor en één tegen.