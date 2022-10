Bij PSV galmt de Cambuur-dreun ook in Zürich nog na: 'Wordt hier niet makkelijk'

PSV zou het vizier volledig op het Europa League-duel met FC Zürich gericht willen hebben, maar de gedachten gaan nog vaak terug naar zaterdag. "We moeten de kop goed zetten en een mooie wedstrijd spelen", vertelde trainer Ruud van Nistelrooij woensdag op de persconferentie.

Door onze sportredactie

PSV ging zaterdag met 3-0 onderuit bij Cambuur, een club waarvan de Eindhovenaren nog nooit hadden verloren. Van Nistelrooij beschouwt deze historische afstraffing als een incident. "Zo ken ik mijn team niet. Elke ploeg loopt jaarlijks een keer tegen een zeperd aan, ook al mag het niet gebeuren. Maar het gebeurt wel."

Donderdag wacht met de wedstrijd in Zürich de volgende beproeving voor PSV, dat ook in de Europa League niet al te overtuigend is begonnen. Thuis tegen FK Bodø/Glimt werd teleurstellend gelijkgespeeld, waarna de Brabanders niet de kans kregen zich te revancheren. De ontmoeting met Arsenal werd namelijk uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

"Wij moeten donderdag gewoon het beste uit onszelf halen", blikte Van Nistelrooij vooruit op het duel met Zürich. "Het gaat erom wat wij brengen. Ik zie het totaal niet makkelijk in. We mogen geen tegenstander onderschatten. Daar hebben we zeer recent nog wel de pijn van gevoeld."

'We moeten nu reageren'

"We moeten de kop goed zetten en een mooie wedstrijd spelen", gaf Van Nistelrooij zijn spelers mee als advies. "We moeten nu reageren. Deze wedstrijd is een uitgelezen mogelijkheid, maar we moeten het wel laten zien."

FC Zürich-PSV wordt donderdag om 18.45 uur afgetrapt. De wedstrijd staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter William Collum.

