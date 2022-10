Leipzig klopt Celtic bij CL-debuut Blaswich, ook Salzburg boekt eerste zege

Delen via E-mail

Janis Blaswich heeft zijn debuut in de Champions League bij RB Leipzig woensdag opgeluisterd met een zege. De oud-doelman van Heracles Almelo won met de Duitse club met 3-1 van Celtic. In Oostenrijk kwam Red Bull Salzburg tot winst tegen Dinamo Zagreb: 1-0.

Blaswich kwam na een kwartier in het veld bij Leipzig tegen Celtic. De Duitser, die van 2018 tot 2022 voor Heracles speelde, verving de geblesseerde Péter Gulácsi. Enkele minuten later leek Christopher Nkunku de score te openen voor de thuisploeg, maar de goal werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na een klein half uur bracht Nkunku Leipzig uit een counter wel op voorsprong. Vroeg in de tweede helft kwam Celtic op gelijke hoogte via Jota, die een voorzet van Kyogo Furuhashi simpel binnentikte. Dominik Szoboszlai leek Leipzig na een uur op 2-1 te zetten, maar dat doelpunt werd na tussenkomst van de VAR geannuleerd vanwege buitenspel.

Even later kwamen de Duitsers wel op voorsprong. André Silva strafte een matige uittrap van Celtic-doelman Joe Hart af. Silva zorgde een kwartier voor tijd ook voor de 3-1. Ditmaal rondde de Portugees een schitterende aanval af na een prachtige pass van Nkunku en een fraaie voorzet van Mohamed Simakan.

Dankzij de eerste zege staat Leipzig met drie punten derde in groep F. Om 21.00 uur is Real Madrid in deze poule begonnen aan de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk.