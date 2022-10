Chelsea zonder Ziyech ruim te sterk voor Milan, Real boekt benauwde zege

Chelsea heeft woensdag de eerste zege van dit Champions League-seizoen geboekt. De Londenaren waren zonder Hakim Ziyech met 3-0 te sterk voor AC Milan. In Spanje boekte Real Madrid een benauwde zege op Shakhtar Donetsk: 2-1.

Door onze sportredactie

Wesley Fofana opende de score voor Chelsea tegen Milan. De Fransman schoot na ruim twintig minuten uit een klutssituatie raak bij een corner. Tien minuten later kwam Mason Mount ook tot scoren voor Chelsea, maar de goal van de oud-Vitessenaar werd afgekeurd wegens buitenspel.

Pierre-Emerick Aubameyang zorgde vroeg in de tweede helft voor de 2-0. De Gabonees tikte van dichtbij raak uit een afgemeten voorzet van Reece James. Even later maakte James zelf de 3-0 met een schot in het dak van het doel. Ziyech bleef de hele wedstrijd op de bank.

Eerder op de avond boekte Red Bull Salzburg ook de eerste zege. De Oostenrijkers versloegen Dinamo Zagreb met 1-0 dankzij een rake penalty van Noah Okafor en gaan verrassend aan kop in groep E.

Stand groep E Champions League 1. Red Bull Salzburg 3-5 (+1)

2. Chelsea 3-4 (+2)

3. AC Milan 3-4 (-1)

4. Dinamo Zagreb 3-3 (-2)

Vreugde bij Real Madrid na de openingstreffer van Rodrygo. Foto: ANP

Real boekt benauwde zege op Shakhtar

In groep F stond Real Madrid binnen een half uur met 2-0 voor tegen Shakhtar Donetsk. Rodrygo opende in de dertiende minuut de score met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Een kwartier later rondde Vinícius Júnior een schitterende aanval af.

Real dacht de drie punten binnen te hebben, maar in de slotfase van de eerste helft kwam Shakhtar via een fraaie volley van Oleksandr Zubkov terug in de wedstrijd. Na rust werden de Oekraïners nog wel gevaarlijk, maar een punt zat er niet meer in. In de slotfase raakte Marco Asensio nog de paal namens de thuisploeg.

Eerder op de avond won RB Leipzig met 3-1 van Celtic bij het Champions League-debuut van Janis Blaswich. De oud-doelman van Heracles Almelo verving na een kwartier de geblesseerde Péter Gulácsi.

Na een klein half uur bracht Christopher Nkunku Leipzig uit een counter op voorsprong. Vroeg in de tweede helft kwam Celtic langszij via een intikker van Jota, maar André Silva bezorgde Leipzig met twee goals alsnog de winst. Eerst strafte de Portugees een matige uittrap van Joe Hart af en vervolgens rondde hij een prachtige aanval af.

Stand groep F Champions League 1. Real Madrid 3-9 (+6)

2. Shakhtar Donetsk 3-4 (+2)

3. RB Leipzig 3-3 (-3)

4. Celtic 3-1 (-5)

