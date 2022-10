Slot en Feyenoord onder de indruk van Midtjylland na 'exceptionele uitslag'

Delen via E-mail

Feyenoord zal donderdag zijn uiterste best moeten doen om een goed resultaat te boeken in het Europa League-duel op bezoek bij FC Midtjylland. De Rotterdammers zijn diep onder de indruk van de Deense formatie.

Midtjylland veegde drie weken geleden de vloer aan met Lazio (5-1) op een avond dat Feyenoord zelf met dikke cijfers won van Sturm Graz (6-0). Aangezien beide ploegen hun eerste duel hadden verloren, staan in groep F vier clubs op drie punten.

"Het eerste wat ik dacht was: onze volgende wedstrijd is Midtjylland-uit… Wat gaat er dan wel niet gebeuren?", zei Feyenoord-coach Arne Slot woensdag op de persconferentie. "De uitslag van Midtjylland vond ik nog iets exceptioneler dan die van ons, omdat wij hebben gemerkt hoe goed Lazio is."