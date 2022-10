Xabi Alonso begint trainersloopbaan bij Nederlands getint Bayer Leverkusen

Xabi Alonso begint bij Bayer Leverkusen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De voormalig Spaans international is de opvolger van de ontslagen Gerardo Seoane en tekent een contract tot medio 2024 bij de Duitse club.

Door onze sportredactie

"Gerardo Seoane heeft het afgelopen anderhalf jaar goed werk geleverd voor Bayer, vooral door zich op superieure wijze te kwalificeren voor de Champions League", zegt sportief directeur Simon Rolfes op de website van Leverkusen.

"Maar helaas hebben we nu een stuk minder succes. De vroegtijdige uitschakeling in de DFB-Pokal en vooral de huidige positie in de Bundesliga, die ver beneden onze verwachtingen ligt, maakten het absoluut noodzakelijk om van coach te wisselen."

Bayer Leverkusen werd eind juli al in de eerste ronde van de DFB-Pokal uitgeschakeld door SV Elversberg, dat uitkomt in de 3. Liga. In de Bundesliga staat 'Die Werkself' met vijf punten uit acht wedstrijden slechts zeventiende.

Seoane kreeg woensdag pas te horen dat hij is ontslagen bij Leverkusen, waar hij sinds vorig jaar zomer coach was. De Zwitser leidde zijn ploeg vorig seizoen naar de derde plaats in de Bundesliga.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Alonso komt vier Nederlanders tegen bij Leverkusen

Voor de veertigjarige Alonso is Bayer Leverkusen zijn eerste club als hoofdtrainer. De oud-middenvelder had eerder Real Sociedad B en Real Madrid onder 14 onder zijn hoede.

Met zijn aanstelling bij Leverkusen keert Alonso terug in de Bundesliga. Als speler kwam de 114-voudig international van 2014 tot 2017 uit voor Bayern München, waar hij zijn actieve loopbaan ook afsloot. Verder speelde hij voor onder meer Real Madrid en Liverpool.

Alonso komt bij Leverkusen vier Nederlanders tegen. Jeremie Frimpong, Daley Sinkgraven, Mitchel Bakker en Timothy Fosu-Mensah staan alle vier onder contract bij de Bundesliga-club.

Aanbevolen artikelen