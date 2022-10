AZ blijft hongerig ondanks maximale score in Europa: 'We zijn heel kritisch'

AZ leeft na twee overwinningen vol vertrouwen toe naar de derde groepswedstrijd in de Conference League, donderdag tegen Apollon Limassol. Maar tevreden zijn de Alkmaarders allerminst.

Door onze sportredactie

"We kijken elke keer van wedstrijd naar wedstrijd", zegt verdediger Pantelis Hatzidiakos woensdag. "We zijn heel kritisch op onszelf. De enige die ons kan afstoppen, zijn wijzelf. Wij zijn nooit tevreden. We willen steeds beter."

AZ won in de Conference League van achtereenvolgens Dnipro-1 (0-1) en FC Vaduz (4-1) en staat met zes punten fier bovenaan in groep E. Als donderdag thuis wordt gewonnen van het Cypriotische Apollon, is de ploeg van trainer Pascal Jansen dicht bij overwintering. Tel daarbij op dat AZ koploper in de Eredivisie is, en er lijkt geen vuiltje aan de lucht in Alkmaar.

Toch wil Hatzidiakos daar niets van weten. "Het seizoen is nog lang en we hebben er nu niets aan dat we bovenaan staan in de Eredivisie of de groep van de Conference League. Het zijn wel mooie statistieken, maar we hebben nog niets bereikt."

'We willen allemaal beter worden'

"Een groot deel van de kern is intact gebleven ten opzichte van vorig jaar", vertelt Hatzidiakos, die vindt dat AZ nog beter kan. "Je ziet dat veel spelers groeien. Ik ben persoonlijk niet tevreden en ook als ik met de groep of met de trainer spreek willen we allemaal beter worden."

In het duel met Apollon Limassol kan trainer Jansen weer beschikken over Dani de Wit, die zaterdag licht geblesseerd raakte in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-4). Ook Jens Odgaard en Mees de Wit, die ontbraken in Groningen, zijn er weer bij. Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen verblijven nog altijd in de lappenmand, hoewel ze volgens Jansen "heel grote sprongen maken".

AZ-Apollon Limassol wordt donderdag om 21.00 uur afgetrapt. Het AFAS Stadion mag daarbij volledig gevuld worden met supporters. AZ is namelijk succesvol in beroep gegaan tegen een UEFA-straf vanwege eerdere ongeregeldheden.

Aanbevolen artikelen