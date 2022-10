Ten Hag is City en Guardiola 'dankbaar' voor afstraffing: 'Was een realitycheck'

Erik ten Hag vindt dat Manchester United is wakker geschud door de vernedering op bezoek bij rivaal Manchester City. De Nederlander hoopt dat zijn spelers in aanloop naar het Europa League-duel van donderdagavond met Omonia Nicosia hun lessen hebben geleerd.

Door onze sportredactie

"De wedstrijd tegen Manchester City was een realitycheck", zei Ten Hag dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel. "We hebben het nodige vertrouwen door de zeges op Arsenal en Liverpool, maar door City zijn we wakker geschud."



De 6-3-nederlaag was een flinke domper voor de ploeg van Ten Hag, die na een beroerde start bezig was aan een sterke reeks. "Zondag hadden we een slechte dag. We moeten daar onze lessen uit trekken en verder werken. Dus bedankt voor de les, Pep en Manchester City."

Tijdens de Manchester-derby kreeg Cristiano Ronaldo geen speelminuten. Volgens Ten Hag had dit niets te maken met zijn toekomst bij United. "Ik zie niet dat Cristiano ongelukkig is op de trainingen. Hij oogt gelukkig en traint goed."

"Natuurlijk was hij niet blij dat hij zondag niet speelde, begrijp me niet verkeerd", vervolgde Ten Hag over de Portugese sterspeler. "Als een speler gelukkig en tevreden op de bank zit, is United niet de club waar je moet zijn."

Erik ten Hag naast Pep Guardiola. Foto: Getty Images

Ten Hag beschikt niet over Varane en Maguire

Ten Hag beschikt donderdagavond niet over centrumverdedigers Raphaël Varane en Harry Maguire. Beide spelers zijn geblesseerd. "Ik heb goede hoop dat Raphaël snel terug is, bij Harry zal het iets langer duren", zei de oud-trainer van Ajax.

Ook Donny van de Beek is afwezig in Cyprus. De middenvelder kampt met een spierblessure, die hem al zes wedstrijden buiten de selectie van 'The Red Devils' houdt. Zijn laatste optreden was een invalbeurt op 22 augustus.

Het duel tussen Omonia Nicosia en Manchester United begint donderdag om 18.45 uur. De ploeg van Ten Hag heeft na twee duels drie punten. Omonia Nicosia wacht nog op het eerste punt.

Stand groep E 1. Real Sociedad 2-6 (+2)

2. Manchester United 2-3 (+1)

3. FC Sheriff 2-3 (+1)

4. Omonia Nicosia 2-0 (-4)

