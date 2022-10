Oekraïne sluit zich aan bij bid Spanje en Portugal voor WK voetbal 2030

Oekraïne sluit zich aan bij het bid van Spanje en Portugal voor de organisatie van het WK voetbal van 2030. Dat hebben de Spaanse en Portugese bond woensdag bekendgemaakt.

De toewijzing van het WK van 2030 gebeurt tijdens een FIFA-congres in 2024. Daar stemmen de 211 bonden over de bids. Dit jaar wordt het mondiale voetbaltoernooi gehouden in Qatar en over vier jaar zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico de organiserende landen.