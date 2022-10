Levenslang stadionverbod na nazigroet tijdens Australische bekerfinale

Delen via E-mail

De Australische voetbalbond heeft een supporter van Sydney United 58 een levenslang stadionverbod opgelegd voor het brengen van een nazigroet. De man mag nooit meer wedstrijden bezoeken van het nationale elftal, de twee Australische competities (A-League en NPL) en het bekertoernooi.

Het incident deed zich voor tijdens de door Macarthur FC gewonnen bekerfinale tegen Sydney United 58, die eindigde in 0-2. Supporters van Sydney United 58 misdroegen zich en maakten op de tribune de nazigroet en zongen fascistische en racistisch getinte liederen.

Met dank aan de twee voetbalclubs, de beveiliging en de politie is er na een grondig onderzoek één dader geïdentificeerd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar anderen die zich schuldig hebben gemaakt aan dergelijke gedragingen.

Bondsdirecteur James Johnson laat in een brief weten geschokt en verontrust te zijn. "Deze acties staan symbool voor het gebrek aan respect dat de daders voor onze voetbalgemeenschap hebben. Het is beledigend en uiterst pijnlijk."