De desastreuze avond van Ajax in tien statistieken: grootste verlies sinds 1964

Ajax leed dinsdagavond een historische 1-6-nederlaag tegen Napoli in de Champions League. De verliesbeurt leverde een aantal nieuwe mijlpalen en negatieve records op. NU.nl brengt de feiten samen in een overzicht.

Door onze sportredactie

Nooit leed Ajax in Europees verband een grotere verliesbeurt dan dinsdag. Het oude record was de 5-1-nederlaag bij Bayern München in de tweede ronde van het Europacup I-toernooi van het seizoen 1980/1981. Ook in dat duel kwam Ajax op voorsprong. De Amsterdammers wonnen de return met 2-1, maar dat was bij lange na niet toereikend om deze schifting te overleven.

Napoli is pas de derde ploeg die minimaal zes keer scoorde op bezoek bij Ajax in officieel verband. De primeur werd gevestigd door Feyenoord, dat in de nacompetitie van 1960 met 6-1 zegevierde in Amsterdam. In april 1980 boekte MVV een 3-6-zege bij Ajax.

Sinds Ajax in 1996 verhuisde naar de Johan Cruijff ArenA (die tot 2018 Amsterdam ArenA heette) kreeg het in slechts twee officiële duels minimaal vijf goals om de oren. Het gebeurde dinsdag tegen Napoli en afgelopen zomer tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5). Ajax speelde tot nu toe 631 wedstrijden in officieel verband in de ArenA.

De 1-6 is een evenaring van Ajax' grootste thuisnederlaag ooit in officieel verband. Napoli deelt het record met Feyenoord, dat in 1960 met dezelfde cijfers triomfeerde in de hoofdstad. Dat was een duel met als inzet een plek in de Europacup I. Later werd deze nacompetitie ongeldig verklaard en werd gewoon de competitie gehanteerd bij het bepalen van de Europese plekken. Daardoor ging het ticket naar Ajax, dat in de beslissingswedstrijd om het kampioenschap met 5-1 had gewonnen van Feyenoord.

Nemen we ook de uitduels mee, dan leed Ajax dinsdag zijn grootste nederlaag sinds november 1964. Destijds werd het 9-4 op bezoek bij Feyenoord, dat toen nog als Feijenoord werd gespeld. In dat seizoen vochten de Amsterdammers, uiteindelijk met succes, tegen degradatie.

Het is voor het eerst sinds de periode mei-augustus 2017 dat Ajax minimaal vier keer op rij niet zegevierde in competitieve duels. Destijds bleven de Amsterdammers zelfs vijf keer op rij zonder succes: de Europa League-finale tegen Manchester United (2-0-verlies), de Champions League-voorrondeduels met OGC Nice (1-1 en 2-2), de Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1-verlies) en het Europa League-voorrondeduel met Rosenborg BK (0-1-nederlaag).

Napoli zorgde voor een primeur: nooit maakte een Serie A-club meer dan vijf goals in een uitwedstrijd in de Champions League. Liefst 26 doelpogingen noteerde Napoli dinsdagavond, achttien meer dan Ajax.

De suprematie van Napoli komt ook naar voren uit de statistiek van Expected Goals, waarin de kwaliteit en kwantiteit van kansen wordt gemeten op basis van soortgelijke doelpogingen uit het verleden. De ploeg van Schreuder kwam tot een score van 1,5, de bezoekers noteerden ruim drie Expected Goals (3,2).

De afgang tegen Napoli diende zich al in de eerste helft aan. Na 45 minuten keek Ajax tegen een 1-3-achterstand. Het was voor het eerst sinds het duel met Borussia Dortmund in 2012/2013 dat Ajax voor eigen publiek minimaal drie doelpunten incasseerde. Destijds leidde de toenmalige Duitse kampioen halverwege met 0-3 en werd het 1-4.

Het is voor Ajax pas de tweede thuiswedstrijd in de Champions League waarin het ondanks een voorsprong onderuitging. De primeur werd gevestigd in 2019, toen in de halve finale van de Champions League een 2-0-voorsprong tegen Tottenham Hotspur werd verspeeld. Door de 2-3-nederlaag liep Ajax destijds een finaleplaats mis.

