Woedende Xavi vindt dat FC Barcelona onrecht is aangedaan door scheidsrechter

Xavi is woedend over het optreden van scheidsrechter Slavko Vincic in de verloren uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Internazionale in de Champions League (1-0). De Spaanse coach vindt dat zijn ploeg onrecht is aangedaan door de Sloveen.

Door onze sportredactie

De frustratie van Xavi lijkt gebaseerd op twee momenten uit de tweede helft. Pedri tekende in de 67e minuut de gelijkmaker aan, maar zijn doelpunt werd na ingrijpen van VAR Pol van Boekel - ogenschijnlijk terecht - afgekeurd. Ansu Fati verlengde de voorzet namelijk met zijn hand.

In blessuretijd hoopte Barcelona tevergeefs op een strafschop na hands van Denzel Dumfries, die de bal inderdaad met zijn hand toucheerde bij een luchtduel. Van Boekel en VAR-assistent Dennis Higler beoordeelden de situatie, maar Vincic werd niet gecorrigeerd door de Nederlanders.

"Ik ben echt woedend, want ons is onrecht aangedaan", zei Xavi op zijn persconferentie in Milaan. "Ik kan het niet verbergen. Wat mij betreft moet de scheidsrechter zich nu laten zien, want hij is een belangrijk figuur."

"In plaats daarvan loopt hij weg en gebeurt er niks. Hij moet zich hier nu eigenlijk melden om ons een verklaring te geven, want wij begrijpen nog steeds niet wat er is gebeurd. Het is gewoon niet rechtvaardig."

'We speelden niet op Champions League-niveau'

Ondanks zijn overheersende woede gaf Xavi toe dat FC Barcelona simpelweg niet goed genoeg speelde om Inter te verslaan. Hakan Çalhanoglu zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor de openingstreffer, maar de thuisploeg had bij rust op een nog grotere voorsprong kunnen staan.

"In de eerste helft speelden we niet op Champions League-niveau. Dat moeten we erkennen. We hadden dynamischer en met meer snelheid moeten spelen. Dat hebben we in de rust besproken en in de tweede helft deden we het denk ik een stuk beter. Het laatste half uur was heel erg goed", zei Xavi.

"We kwamen alleen niet vaak genoeg aan de bal en maakten de verkeerde beslissingen als het erom ging. Ik denk dat we ook veel vaker van afstand hadden kunnen schieten, want daar leende deze wedstrijd zich voor. We hebben het geprobeerd, maar het was niet voldoende. Dat is jammer."

Door de nederlaag dreigt FC Barcelona een plek in de achtste finales van de Champions League mis te lopen. De ploeg van Xavi staat momenteel op de derde plek in de poule, die wordt aangevoerd door het nog foutloze Bayern München. Barcelona speelt volgende week thuis tegen Inter.

Champions League groep C 1. Bayern München 3-9 (+9)

2. Internazionale 3-6 (+1)

3. FC Barcelona 3-3 (+1)

4. Viktoria Plzen 3-0 (-11)

