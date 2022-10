Mediaoverzicht: 'Armetierig Ajax stort zichzelf in crisis met nooit vertoonde afgang'

Binnen- en buitenlandse media zijn vernietigend over Ajax na de blamage van dinsdagavond tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. De Italianen wonnen met 1-6 in de Johan Cruijff ArenA en drukten de kwakkelende Amsterdammers diep in de zorgen.

Door onze sportredactie

"Mamma Mia", kopt het AD woensdagochtend groot op de voorpagina van de sportkrant. "Ajax heeft zichzelf met een historische afgang in een regelrechte crisis gestort. De ambitieuze club die de voorbije jaren met stuntploegen en masterclasses naam en faam maakte in Europa, gaat vandaag de wereld over als los zand."

Na een veelbelovend begin - Mohammed Kudus zorgde na negen minuten voor de 1-0 - stortte Ajax dinsdag helemaal in voor eigen publiek. Napoli speelde de thuisploeg bij vlagen weg en leidde bij rust al met 1-3. In de tweede helft werd de bijzonder zwakke formatie van trainer Alfred Schreuder helemaal overklast.

"Napoli speelde dinsdag het voetbal waarvan ze dromen bij Ajax", schrijft de Volkskrant. "Na een schitterende demonstratie van modern spel vol lef en beweging bleven zielige hoopjes mens over van de Ajacieden. Een schrobbering, een nooit vertoonde afgang. 'Schreuder rot op', zong een groepje supporters. De crisis giert door de ArenA."

Ook De Telegraaf legt de nadruk op de dramatische vorm van Ajax, dat nu al vier wedstrijden op rij zonder overwinning is. "Na het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (1-1, red.) werd de stormbal al gehesen, maar na de beschamende vertoning tegen Napoli is het echt crisis in Amsterdam. Het armetierige spel biedt geen enkel aanknopingspunt naar betere tijden."

"Het publiek keerde zich tegen Alfred Schreuder", constateert Trouw. "Zelden is Ajax zo voor schut gezet voor eigen publiek. Schreuder had kort voor de wedstrijd nog gezegd dat zijn spelers op deze avond mooi konden laten zien dat ze in de Champions League thuishoren. De conclusie na negentig ontluisterende minuten tegen Napoli is dat dit Ajax niks heeft te zoeken in de Europese top."

Italiaanse media: 'Napoli is een vernietigende formatie'

Ook in het buitenland wordt uitgebreid stilgestaan bij de vernederende nederlaag van Ajax. Waar in Nederland logischerwijs vooral over de dramatisch spelende Amsterdammers wordt geschreven, steken de Italiaanse kranten met name de loftrompet over Napoli.

"Bij Napoli is er geen verschil tussen de eigen competitie en de Champions League, want ook in Europa zijn ze ongenaakbaar. We zien de ene na de andere overtuigende overwinning", schrijft Gazzetta dello Sport.

"Het was bekend dat Ajax niet door een geweldige periode gaat, maar dat kan de bizarre prestatie van Napoli niet overschaduwen. Als deze ploeg de ruimte krijgt om te voetballen, is het een vernietigende formatie."

Ook Corriere dello Sport komt loftuitingen tekort voor Serie A-koploper Napoli, dat met negen punten uit drie duels zo goed als zeker is van een plek in de knock-outfase van de Champions League. "Napoli zocht naar een derde zege in de groepsfase, maar ging veel verder dan dat. De ploeg van Spalletti beleefde een van de beste avonden in de historie van de club. In de slotfase had het ook nog 1-7 kunnen worden."

In Belgische media gaat het vooral over de vernedering van Ajax. Nooit eerder kreeg de club in een Europees duel zes doelpunten tegen. "Napoli leerde Ajax in Amsterdam een lesje of 6", schrijft Sporza. "De thuisploeg werd op een hoopje geveegd. Een blamage hing in de lucht, het werd een regelrechte afranseling. Voor Ajax is de afstraffing een primeur die het hart in elk kamertje doet bloeden."

