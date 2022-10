Trainer Spalletti looft Napoli na galavoorstelling: 'Maradona zou trots zijn geweest'

Trainer Luciano Spalletti genoot dinsdagavond met volle teugen van de galavoorstelling van Napoli in de Johan Cruijff ArenA. De Italianen lieten geen spaan heel van een zwak Ajax (1-6) en zetten een grote stap naar de knock-outfase van de Champions League.

Door onze sportredactie

"Mijn spelers bleven maar doorgaan. Ze motiveren elkaar en daardoor wordt alles makkelijker. Tegen Ajax hebben ze erg goed gespeeld. Zelfs Diego Maradona zou trots zijn geweest", zei een tevreden Spalletti op zijn persconferentie in Amsterdam.

Alleen in de eerste tien minuten leek Ajax het Napoli moeilijk te maken. De Amsterdammers begonnen fel en kwamen al na negen minuten via Mohammed Kudus op voorsprong, maar het verval was groot bij de thuisploeg. Een sterk spelend Napoli profiteerde en stond bij rust al met 1-3 voor.

"Zo'n snel tegendoelpunt kan de ploeg tarten, maar in plaats daarvan reageerden we uitstekend", zei de 63-jarige Spalletti over de openingsfase. "De spelers bleven doen wat ze moesten doen en hebben nooit de druk van het scorebord gevoeld. Ook later in het duel bleven we aanvallen. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld."

'Ajax is een club waar iedereen wat van op kan steken'

Na rust gaf een oppermachtig Napoli Ajax niet de illusie dat een comeback erin zou zitten. De onthutsend zwakke thuisploeg hielp de bezoekers ook in het zadel door in fouten te grossieren en stond na 63 minuten al met 1-5 achter. Giovanni Simeone maakte de vernederende uitslag tien minuten voor tijd compleet.

"De waarde van je prestatie hangt af van je tegenstander. Ajax is een club waar iedereen wat van op kan steken, dus dit is een heel belangrijk resultaat", zei Spalletti bij Sky Italia. "De tegenstander geeft extra betekenis aan deze overwinning. We staan er nu goed voor, maar we hebben nog meer goede uitslagen nodig."

Napoli gaat door de soevereine zege op Ajax met negen punten aan kop in groep A en staat met één been in de achtste finales. De tweevoudig kampioen van Italië kan volgende week in de thuiswedstrijd tegen Ajax een ticket voor de knock-outfase veiligstellen.

Champions League groep A 1. Napoli 3-9 (+11)

2. Liverpool 3-6 (-)

3. Ajax 3-3 (-2)

4. Rangers FC 3-0 (-9)

