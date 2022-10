Schreuder ziet Ajax diep wegzakken: 'Leek alsof er geen team meer stond'

Alfred Schreuder noemt de historische 1-6-nederlaag dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli "Ajax-onwaardig". De trainer baalt van het slechte spel, maar hij zag zijn ploeg na rust ook mentaal door de ondergrens zakken in de Johan Cruijff ArenA.

Door Rypke Bakker

"Er hoort in zo'n wedstrijd een moedig elftal te staan, maar dat werd steeds minder", vertelde Schreuder dinsdag op zijn persconferentie na het 1-6-verlies. Die uitslag gaat de boeken in als de grootste Europese nederlaag ooit van Ajax.

"Je kunt het na de 1-4 niet zo laten lopen", baalde hij. "Het leek alsof er geen team meer op het veld stond. Dat neem ik natuurlijk ook mezelf kwalijk."

Het was voor het eerst in de 26-jarige historie van de ArenA dat Ajax zes doelpunten incasseerde, al zagen veel supporters dat niet meer gebeuren. Terwijl de score steeds hoger opliep, verlieten ze het stadion of lieten ze verbaal hun ongenoegen blijken.

"Ik begrijp de teleurstelling. Op deze Ajax-onwaardige avond is het logisch dat dat gebeurt", zei Schreuder. "Maar ik zal altijd rustig blijven en analyseren met de spelers. Al zal dat later pas komen. Als je met 1-6 verliest, zijn er na afloop veel emoties. Dan heeft het geen nut om iets te zeggen in de kleedkamer."

'Ik had dit niet verwacht'

Met de nederlaag tegen Napoli is Ajax nu al vier wedstrijden zonder zege, terwijl de Italiaanse club aan kop gaat in groep A van de Champions League en de Serie A. "Napoli is een paar stappen verder dan wij", was dan ook de conclusie van Schreuder, al had hij niet gedacht dat het verschil zo groot zou uitvallen.

"Nee, ik had dit niet verwacht. We wisten dat Napoli in vorm was, maar als je goed bent aan de bal dan heb je wel een kans. Dat waren we niet. We maakten te veel fouten."

Halverwege was al duidelijk dat het een pijnlijke avond kon worden voor Ajax. Napoli leidde bij rust met 1-3, maar tot onvrede van het publiek wisselde Schreuder niet. "Ik had het gevoel dat het elftal dit nog recht kon zetten. Maar de 1-4 vlak na rust was een enorme domper. Het vertrouwen zakte weg, want de wedstrijd was toen al zo goed als over. Napoli heeft dik verdiend gewonnen."

