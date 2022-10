Berghuis enorm gefrustreerd na historisch verlies: 'Dit is Ajax-onwaardig'

Ajax-aanvaller Steven Berghuis was dinsdag zwaar teleurgesteld met de historische nederlaag van Ajax in de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA verloren de Amsterdammers met liefst 1-6 van Napoli in de Champions League. Dat betekende de grootste Europese nederlaag ooit.

Door onze sportredactie

"Ik ben teleurgesteld en enorm gefrustreerd", zei Berghuis in gesprek met RTL7. "Zo heb je hele mooie avonden gehad en nu krijg je dit. Zij speelden heel goed, maar wij geven heel kinderlijk de goals weg. Ons niveau moet omhoog. Dat heeft Napoli aan ons duidelijk gemaakt helaas."

Ajax kwam in de openingsfase nog wel op voorsprong door Mohammed Kudus, maar liep daarna achter de feiten aan. Bij rust stond de ploeg van trainer Alfred Schreuder al met 1-3 achter en in de tweede helft scoorden de bezoekers nog één drie keer.

Het was voor het eerst in de 26-jarige historie van de ArenA dat de club zes goals incasseerde op eigen veld. Bovendien heeft Ajax voor het eerst sinds 2017 vier wedstrijden op rij niet gewonnen.

'Het ligt niet alleen aan mij of iemand anders'

Berghuis werd in de zeventigste minuut als eerste Ajax-speler gewisseld, maar wilde zijn trainer kort na afloop van het duel geen verwijten maken. "Het ligt niet alleen aan mij of iemand anders", vervolgde Berghuis.

"We zitten hier met z'n allen in. We waren gewoon niet goed genoeg en Napoli heeft ons overklast. Ik wil niet vergelijken met vorig jaar. Dit is gewoon de groep waarmee we het gaan doen. In deze groep zit veel kwaliteit, we hebben veel geleverd, maar vanavond dus niet. Dit is Ajax-onwaardig."

Ajax speelt volgende week woensdag in Italië opnieuw tegen Napoli en moet dan winnen om kans te houden op een vervolg in de Champions League. De Amsterdammers spelen zaterdag in de Eredivisie uit tegen FC Volendam.

