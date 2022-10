Onthutsend zwak Ajax verliest met recordcijfers van Napoli in Champions League

Ajax heeft dinsdag een bijzonder pijnlijke avond beleefd in de Champions League. De Amsterdammers verloren in de Johan Cruijff ArenA met 1-6 van Napoli. Dat betekende de grootste Europese nederlaag ooit.

Door Rypke Bakker

Halverwege keek Ajax al tegen een 1-3-achterstand aan tegen de koploper van de Serie A. Door een fortuinlijke goal van Mohammed Kudus kwam de Eredivisionist in de tiende minuut op voorsprong, maar daarna was Napoli een paar klassen beter. Giacomo Raspadori (18e minuut), Giovanni Di Lorenzo (33e minuut) en Piotr Zielinski (45e minuut) scoorden.

In de tweede helft werd het nog treuriger voor Ajax. Na gestuntel achterin maakte Raspadori in de 47e minuut zijn tweede goal (1-4) en een kwartier later tekende Khvicha Kvaratskhelia voor de 1-5. Zeventien minuten voor tijd kreeg Dusan Tadic zijn tweede gele kaart en dus rood, waarna invaller Giovanni Simeone (81e minuut) de eindstand op 1-6 bepaalde.

Zo beleefde Ajax een pijnlijke primeur. Het is voor het eerst in de 26-jarige historie van de ArenA dat de club zes goals incasseert op eigen veld. Bovendien heeft Ajax voor het eerst sinds 2017 vier wedstrijden op rij niet gewonnen.

Liverpool verslaat Rangers FC

De andere wedstrijd in groep A werd door Liverpool met 2-0 gewonnen van Rangers FC. Trent Alexander-Arnold (vrije trap in de 7e minuut) en Mohamed Salah (penalty in de 53e minuut) waren trefzeker op Anfield.

Volgende week speelt Ajax al de return tegen Napoli, dat dan bij winst zeker is van overwintering in het miljoenenbal.

De ploeg van Schreuder moet juist stunten, anders lijkt de derde plaats en daarmee een vervolg in de Europa League het hoogst haalbare. Dat lijkt acht dagen na de afgang in de ArenA een onmogelijke opdracht. Komende zaterdag speelt Ajax eerst nog uit tegen FC Volendam.

Stand groep A 1. Napoli 3-9 (+11)

2. Liverpool 3-6 (0)

3. Ajax 3-3 (-2)

4. Rangers FC (-9)

Kudus weer trefzeker in Champions League

Dinsdagavond in de ArenA koos Schreuder voor Kudus in de spits, waardoor Brian Brobbey op de bank zat. De Ghanees scoorde tegen Rangers FC en Liverpool en tegen Napoli was het na tien minuten al raak.

Kenneth Taylor haalde na een een-twee met Steven Bergwijn uit, maar Kudus stond in de baan van het schot. De aanvaller kreeg de bal vol tegen het lichaam en maakte zo met enig fortuin de 1-0.

Door de vroege goal kende Ajax een droomstart, al was Napoli sterker. De Italianen kregen kansen na foutjes van Edson Álvarez en Jurriën Timber, maar aanvankelijk ontsnapte de thuisploeg nog.

Het kon niet goed blijven gaan voor Ajax, dat in de achttiende minuut de gelijkmaker incasseerde. Raspadori kopte bij de tweede paal een voorzet van Mathias Olivera binnen (1-1). Nadat Pasveer met een goede redding had voorkomen dat Kvaratskhelia scoorde, werd het in de 33e minuut wel 1-2. Verdediger Di Lorenzo kopte na een korte corner en een voorzet raak.

In het restant van de eerste helft werd het nog pijnlijker voor Ajax, dat geen antwoord had op het flitsende spel van Napoli. In de 45e minuut konden de bezoekers zomaar door de Amsterdamse defensie lopen en rondde Zielinski eenvoudig af (1-3).

1:34 Afspelen knop Bekijk hoe Ajax dankzij Kudus snel op voorsprong komt

Fluitconcert omdat Schreuder niet wisselt

Ondanks de slechte eerste helft wisselde Schreuder niet bij rust, met een fluitconcert van het publiek tot gevolg. Tot overmaat van ramp was het in de tweede minuut van de tweede helft weer raak voor Napoli. Pasveer passte verkeerd, Napoli onderschepte en Raspodori schoof de 1-4 binnen.

Door die goal was het laatste beetje hoop weg bij Ajax. Het publiek in de ArenA morde, terwijl de thuisploeg alleen maar kon hopen dat de nederlaag niet veel groter zou uitvallen.

Dat gebeurde wel. Kvaratskhelia maakte in de 63e minuut de 1-5 en niet veel later moest de thuisploeg met tien man verder. Aanvoerder Tadic, die al lange tijd uit vorm is, kreeg in de 73e minuut zijn tweede gele kaart.

Door de 1-6 van Simeone in de 81e minuut werd het een historische afstraffing, die zelfs nog groter had kunnen uitvallen. In de slotfase ontsnapte Ajax meermaals aan de zevende tegengoal, terwijl een groot deel van het publiek de ArenA al had verlaten.

Programma Ajax 8 oktober: FC Volendam-Ajax

12 oktober: Napoli-Ajax

16 oktober: Ajax-Excelsior

22 oktober: RKC Waalwijk-Ajax

26 oktober: Ajax-Liverpool

Dusan Tadic verlaat het veld na zijn tweede gele kaart en dus rood. Foto: Getty Images

