Club Brugge stunt ook tegen Atlético en gaat ruim aan kop in Champions League

Club Brugge heeft dinsdagavond ook de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen zonder een tegengoal te incasseren. De Belgische ploeg was met 2-0 te sterk voor Atlético Madrid. In dezelfde groep won FC Porto met dezelfde cijfers van Bayer Leverkusen, waarbij Jeremie Frimpong in de slotfase rood kreeg.

Door onze sportredactie

Kamal Sowah bracht Club Brugge na een half uur spelen op 1-0 tegen Atlético. De aanvaller kon simpel binnentikken na een voorzet van Ferran Jutglà. Het betekende de eerste tegentreffer voor Atlético in een eerste helft in de laatste acht Champions League-wedstrijden.

Na een uur spelen verdubbelde Jutglà de voorsprong door de bal knap achter doelman Jan Oblak te schieten na goed voorbereidend werk van Tajon Buchanan. Antoine Griezmann kreeg een kwartier voor tijd de mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken, maar de Franse spits faalde vanaf de penaltystip. Bij de Belgische club werd basisspeler Björn Meijer een kwartier voor tijd gewisseld, Noa Lang zat negentig minuten op de bank.

Club Brugge won eerder al de groepswedstrijden tegen Leverkusen (1-0) en FC Porto (0-4), waardoor de ploeg van Carl Hoefkens met negen punten uit drie duels ruim aan de leiding gaat in groep B.

Stand groep B in de Champions League: 1. Club Brugge 3-9 (+7)

2. FC Porto 3-3 (-3)

3. Bayer Leverkusen 3-3 (-1)

4. Atlético Madrid 3-3 (-3)

FC Porto rekent af met Leverkusen

FC Porto won tegelijkertijd in het Estádio do Dragão met 2-0 van Leverkusen. Zaidu kopte de Portugese club twintig minuten voor tijd na een vlotte counter op voorsprong. Even later bracht Galeno de beslissing voor de thuisploeg: 2-0.

Het duel werd gekenmerkt door afgekeurde doelpunten. Zowel een treffer van Callum Hudson-Odoi (Leverkusen) als een goal van Mehdi Taremi (FC Porto) ging niet door, vanwege respectievelijk een overtreding en een handsbal. Bovendien miste Patrik Schick namens de Duitse ploeg op slag van rust een strafschop.

In de slotfase werd rechtsback Frimpong nog van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart. Timothy Fosu-Mensah mocht enkele minuten voor tijd nog invallen. Mitchel Bakker bleef de hele wedstrijd op de bank.

Jeremie Frimpong moest vlak voor tijd inrukken met zijn tweede gele kaart. Foto: AFP

