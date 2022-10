Ajax door historische nederlaag tegen Napoli bezig aan slechtste serie sinds 2017

Door de historische 1-6 nederlaag tegen Napoli van dinsdagavond is Ajax bezig aan zijn slechtste reeks sinds de nazomer van 2017. De Amsterdammers hebben net als destijds vier keer achter elkaar niet gewonnen in officieel verband.

Door onze sportredactie

Ajax, dat zo sterk aan het seizoen begonnen was, zette de serie op 13 september in gang met een 2-1-nederlaag bij Liverpool in de Champions League. Vijf dagen later ging het Eredivisie-duel met AZ met dezelfde cijfers verloren.

Afgelopen zaterdag, direct na de interlandbreak, bleef de ploeg van Alfred Schreuder in competitieverband op een 1-1-gelijkspel steken tegen Go Ahead Eagles. Dinsdag volgde de 1-6-afstraffing tegen Napoli. Nooit eerder kreeg Ajax in Europees verband zo veel goals om de oren.

Voor de laatste keer dat Ajax gedurende een seizoen vier officiële duels op rij zonder zege bleef, moeten we terug tot 2017. Destijds speelden de Amsterdammers tweemaal gelijk tegen OGC Nice in de voorronde van de Champions League (op basis van uitgoals werd Ajax toen uitgeschakeld na de 1-1 in Nice en de 2-2 in Amsterdam), werd met 2-1 verloren bij Heracles Almelo in de Eredivisie en werd in eigen huis een 0-1-nederlaag geleden tegen Rosenborg BK in de voorronde van de Europa League.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Zegeloze reeks was in 2017 zelfs vijf duels

Overigens betrof deze zegeloze serie zelfs vijf duels zonder overwinning als we ook de laatste wedstrijd van het seizoen 2016/2017 meerekenen, de met 2-0 verloren Europa League-finale tegen Manchester United.

Tijdens die eindstrijd stond Ajax nog onder leiding van Peter Bosz, die in die zomer werd opgevolgd door Marcel Keizer.

Ajax vervolgt het seizoen zaterdag om 16.30 uur met een bezoek aan FC Volendam in speelronde negen van de Eredivisie. Woensdag 12 oktober wacht al de return in Italië tegen Napoli, dat bij winst zeker is van een plek in de knock-outfase van de Champions League.

Programma Ajax 8 oktober: FC Volendam-Ajax

12 oktober: Napoli-Ajax

16 oktober: Ajax-Excelsior

22 oktober: RKC Waalwijk-Ajax

26 oktober: Ajax-Liverpool

Aanbevolen artikelen