Marseille profiteert van fouten Sporting-keeper en boekt eerste CL-zege

Olympique de Marseille heeft dinsdagavond ten koste van Sporting CP zijn eerste zege in dit Champions League-seizoen geboekt. Bij de bezoekers speelde doelman Antonio Adán een negatieve hoofdrol door met een blunder de 1-1 in te leiden en een rode kaart te incasseren. Het werd uiteindelijk 4-1 voor de eindwinnaar van 1993.

Door onze sportredactie

Hoewel Sporting CP na een kleine minuut al op voorsprong was gekomen via Francisco Trincão, was het pleit na een half uur eigenlijk beslecht. Op dat moment leidde Olympique de Marseille met 3-1 en speelde het met een man meer.

De Portugese ellende werd voor een groot deel veroorzaakt door Adán, die na een klein kwartier de bal zomaar tegen de aanstormende Alexis Sánchez aan schoot. Het betekende de 1-1. Amine Harit zette de thuisploeg snel daarna op 2-1, waarna Adán halverwege de eerste helft moest inrukken met een directe rode kaart. De Spanjaard maakte namelijk hands buiten het eigen strafschopgebied.

In de 28ste minuut maakte Leonardo Balerdi er 3-1 van, waarmee de bezoekers bezig waren aan een verloren wedstrijd. Met de voorsprong op zak en de man meer controleerde Olympique de Marseille het duel. Van een Portugese ommekeer was geen moment sprake en via Chancel Mbemba werd het vlak voor tijd zelfs nog 4-1. Bij de bezoekers bleef de met een gele kaart bestrafte Jeremiah St. Juste halverwege achter in de kleedkamer.

Het duel werd gespeeld in een leeg stadion omdat fans van Olympique de Marseille zich tijdens de Champions League-ontmoeting met Eintracht Frankfurt van afgelopen maand hadden misdragen. Doordat de spelersbus van Sporting CP dinsdag een tijdje in de file stond, begon het duel een half uur later.

2:15 Afspelen knop Rode kaart en blunder: Sporting-doelman kent dramatisch duel

Nederlaag Sporting CP is goed nieuws voor Nederland

Sporting CP blijft door het verlies op zes punten steken in groep D, drie meer dan Olympique de Marseille. In dezelfde poule stuiten Eintracht Frankfurt en Tottenham Hotspur dinsdagavond op elkaar.

De nederlaag van Sporting CP betekent goed nieuws voor Nederland, dat met Portugal strijdt om de zesde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst en daarmee een tweede ticket voor de Champions League-groepsfase.

Stand in groep D Champions League 1. Sporting CP 3-6 (+2)

2. Tottenham Hotspur 2-3 (0)

3. Eintracht Frankfurt 2-3 (-2)

4. Olympique Marseille 3-3 (0)

