Internazionale klopt Barcelona in CL-kraker, Nederlands getint Bayern haalt uit

In de strijd om Champions League-overwintering heeft Internazionale dinsdagavond een zeer belangrijke 1-0-zege geboekt op FC Barcelona. Een goal van Hakan Çalhanoglu maakte het verschil in Milaan. In dezelfde poule rekende Bayern München eerder op de avond eenvoudig af met Viktoria Plzen: 5-0.

Bij Internazionale stonden Stefan de Vrij en ex-Ajacied Andre Onana in de basis, terwijl Denzel Dumfries op de bank startte. FC Barcelona moest het stellen zonder de geblesseerde Memphis Depay en Frenkie de Jong.

Robert Lewandowski, de laatste weken zo vaak trefzeker voor de Catalanen, stond uiteraard wél aan de aftrap. Maar de 34-jarige Pool werd in de eerste helft zelden in stelling gebracht. FC Barcelona had het meeste balbezit, maar veel kansen speelde de ploeg van Xavi niet bij elkaar. Internazionale keek eerst de kat uit de boom om daarna in de wedstrijd te groeien.

Even dacht Joaquín Correa zijn ploeg op een 1-0-voorsprong te zetten, maar de aanvaller bleek buitenspel te staan. De eindwinnaar van 2010 dacht vlak daarvoor een strafschop te krijgen, maar hands van Eric García werd opgeheven door buitenspel van Lautaro Martínez. Vlak voor de onderbreking viel de 1-0 alsnog. Met een geplaatst schot van buiten het zestienmetergebied trof Çalhanoglu doel.

In de tweede helft legde Internazionale het accent logischerwijs op de defensie. FC Barcelona zette de thuisploeg vast en kreeg ook de nodige mogelijkheden op de 1-1. Toch bleef het bij 1-0, ook doordat een treffer van Pedri wegens hands van Ansu Fati werd afgekeurd.

Bij de thuisploeg viel Dumfries een kwartier voor tijd in. De Oranje-international was in de slotfase nog betrokken bij een incident dat mogelijk vaak zal worden aangehaald in de nabeschouwingen: hij kreeg de bal tegen zijn hand, maar de arbitrage besloot geen strafschop toe te kennen.

Deze keer kon Robert Lewandowski niet het verschil maken voor FC Barcelona. Foto: Getty Images

Bayern München kent zeer eenvoudige avond

Aan het begin van de avond had Bayern München zich duidelijk de meerdere van Viktoria Plzen getoond. Met Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis rekende de Duitse kampioen af met de weerloze bezoekers: 5-0.

Bayern toonde zich superieur aan de Tsjechische club, die al snel een verloren wedstrijd speelde. Al na zeven minuten opende Leroy Sané de score met een fraaie goal. De aanvaller schudde een paar tegenstanders van zich af en haalde vervolgens succesvol uit.

Het pover verdedigende Viktoria Plzen incasseerde nog binnen het kwartier de tweede treffer, deze keer door toedoen van Serge Gnabry. De Duits international rondde af na een mooie aanval.

De bezoekers werden tureluurs gespeeld en na 21 minuten stond het al 3-0: deze keer was Sadio Mané de gevierde man nadat hij de bal wat gelukkig met zich had meegekregen. Even leek het voor rust nog erger te worden voor de kampioen van Tsjechië, maar door de treffer van Jamal Musiala werd een streep gehaald vanwege buitenspel.

Nederlanders maken stabiele indruk

Na de hervatting nam Bayern in eerste instantie geen gas terug. Via treffers van Sané en invaller Eric Maxim Choupo-Moting liep 'Der Rekordmeister' nog voor het uur uit naar 5-0. Viktoria Plzen gaf net als voor rust extreem veel ruimte weg.

De Tsjechen hadden het geluk dat Bayern het na de treffer van Choupo-Moting wel geloofde. Zo bleef een monsterscore uit. De Ligt, Mazraoui en Gravenberch, die allen een stabiele indruk maakten maar niet echt werden getest, maakten de hele wedstrijd vol.

Bayern is foutloos na drie speelrondes. Na de nederlaag bij Internazionale dreigt voor FC Barcelona het doek te vallen in de eerste ronde, net als vorig seizoen. Al is de achterstand op de Italiaanse topclub - drie punten - nog niet onoverkomelijk. Met nul punten draagt Viktoria Plzen de rode lantaarn.

Stand in groep C Champions League 1. Bayern München 3-9 (+9)

2. Internazionale 3-6 (+1)

3. FC Barcelona 3-3 (+1)

4. Viktoria Plzen 3-0 (-11)

