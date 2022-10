De Ligt, Gravenberch en Mazraoui met Bayern simpel langs Viktoria Plzen in CL

Delen via E-mail

Bayern München heeft dinsdagavond op zeer overtuigende wijze zijn derde zege in evenveel Champions League-wedstrijden geboekt. Met Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis rekende de Duitse kampioen af met het weerloze Viktoria Plzen: 5-0.

De bezoekers werden tureluurs gespeeld en na 21 minuten stond het al 3-0: deze keer was Sadio Mané de gevierde man nadat hij de bal wat gelukkig met zich had meegekregen. Even leek het voor rust nog erger te worden voor de kampioen van Tsjechië, maar door de treffer van Jamal Musiala werd een streep gehaald vanwege buitenspel.