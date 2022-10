Ajax begint tegen Napoli met Kudus als spits, ook Taylor en Berghuis starten

Delen via E-mail

Ajax begint dinsdag met Mohammed Kudus in de spits aan de Champions League-wedstrijd tegen Napoli. De Ghanees krijgt in de Johan Cruijff ArenA de voorkeur boven Brian Brobbey, die op de bank zit.

Trainer Alfred Schreuder grijpt tegen de koploper van de Serie A terug op zijn vertrouwde opstelling, nadat hij zaterdag tegen Go Ahead Eagles (1-1) andere namen de kans had gegeven.

Bij Napoli is er een basisplaats voor Hirving Lozano, die van 2017 tot 2019 bij PSV speelde. De Mexicaanse buitenspeler vormt een driemansvoorhoede met Giacomo Raspadori en Khvicha Kvaratskhelia. Stanislav Lobotka, die in het seizoen 2013/2014 bij de Onder-21 van Ajax speelde, staat samen met André-Frank Zambo Anguissa en Piotr Zielinski op het middenveld.

Ajax gaat tegen Napoli voor de eerste thuiszege op een Italiaanse club sinds 10 december 2002. Destijds werd AS Roma met 2-1 verslagen.

Ajax-Napoli begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Francois Letexier.

De andere wedstrijd in groep A van dinsdagavond is Liverpool-Rangers FC en wordt op Anfield gespeeld. Ook dat duel begint om 21.00 uur.

Na nederlagen tegen Liverpool en AZ en het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles wil Ajax tegen Napoli eindelijk weer eens winnen. De laatste keer dat de Amsterdamse club vier wedstrijden op rij niet won was in 2017 onder Marcel Keizer.