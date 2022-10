Oranje in afwachting loting EK-kwalificatie: bekijk de potindeling

Het Nederlands elftal weet zondag met welke landen het moet afrekenen in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland. De loting in de Festhalle in Frankfurt begint om 12.00 uur.

Door onze sportredactie

Oranje zit in pot 1 en treft daardoor op papier vier zwakkere landen. Ook Kroatië, Spanje, Italië, Denemarken, Portugal, België, Hongarije, Zwitserland en Polen maken deel uit van de hoogste categorie. Nederland ontloopt dus al deze teams.

De potindeling is tot stand gekomen op basis van de recente Nations League, waarin Nederland, Kroatië, Spanje en Italië met de groepswinst aan de haal gingen in de hoogste afdeling. Frankrijk en Engeland stelden zwaar teleur in de betrekkelijk nieuwe competitie en zitten daardoor in pot 2. Er zijn in totaal zes potten. In pot zes zitten slechts drie landen - alle geen zwaargewichten: Andorra, San Marino en Liechtenstein.

Nederland belandt sowieso in een van de zeven poules met vijf teams, waardoor Oranje slechts acht kwalificatiewedstrijden hoeft te spelen. Dit geldt ook voor de andere Nations League-finalisten, zodat die de ruimte hebben om de Nations League-eindronde te spelen. Die wordt afgewerkt in juni 2023.

Oranje won het vorige EK dat in zijn geheel in (West-)Duitsland werd gespeeld. Foto: Getty Images

Belangrijke rol voor Nations League in kwalificatie

De nummers één en twee van de tien kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Het deelnemersveld wordt aangevuld met gastheer Duitsland en drie winnaars van de play-offs. Rusland is wegens de invasie in Oekraïne uitgesloten van deelname.

Aan de barrages nemen de twaalf groepswinnaars van de Nations League deel. Heeft een land zich via de reguliere weg al geplaatst voor het Europees kampioenschap, dan wordt dit ticket ingenomen door de hoogstgeplaatste ploeg in de betreffende Nations League-divisie die zich nog niet heeft gekwalificeerd voor het toernooi. Oranje heeft dankzij de goede Nations League-campagne altijd nog de play-offs achter de hand als de voorronde op een mislukking uitloopt.

De kwalificatiereeks begint op 23 maart 2023 en eindigt op 21 november 2023. De play-offs zijn in maart 2024. Het EK 2024 wordt tussen 14 juni en 14 juli afgewerkt in Berlijn, Dortmund, München, Keulen, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Gelsenkirchen en Düsseldorf.

Oranje staat vanaf 1 januari onder leiding van Ronald Koeman, die het stokje overneemt van Louis van Gaal. Laatstgenoemde heeft eind dit jaar bij het WK in Qatar nog het roer in handen.

De potindeling voor de loting: Pot 1: Nederland, Kroatië, Spanje, Italië, Denemarken, Portugal, België, Hongarije, Zwitserland en Polen

Pot 2: Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Engeland, Wales, Israël, Bosnië en Herzegovina, Servië, Schotland en Finland

Pot 3: Oekraïne, IJsland, Noorwegen, Slovenië, Ierland, Albanië, Montenegro, Roemenië, Zweden en Armenië

Pot 4: Georgië, Griekenland, Turkije, Kazachstan, Luxemburg, Azerbeidzjan, Kosovo, Bulgarije, Faeröer en Noord-Macedonië

Pot 5: Slowakije, Noord-Ierland, Cyprus, Belarus, Litouwen, Gibraltar, Estland, Letland, Moldavië en Malta

Pot 6: Andorra, San Marino en Liechtenstein

