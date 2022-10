Italië verzoekt Brazilië om uitlevering van voor verkrachting veroordeelde Robinho

Het Italiaanse ministerie van Justitie heeft dinsdag om de uitlevering van de Braziliaanse ex-voetballer Robinho verzocht. Robinho werd in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar wegens zijn rol in een groepsverkrachting.

Door onze sportredactie

Het hooggerechtshof in Milaan achtte de 37-jarige Robinho in december schuldig en bevestigde daarmee het vonnis van de rechtbank uit 2017. Hij zou in 2013 samen met vijf anderen een 22-jarige vrouw hebben verkracht in een nachtclub in Milaan.

De kans dat Brazilië meewerkt aan de uitlevering lijkt niet heel groot. De Braziliaanse grondwet verbiedt de uitlevering van zijn burgers. Robinho zou wel gearresteerd kunnen worden als hij zelf naar het buitenland reist en de autoriteiten daar het internationale arrestatiebevel tegen hem uitvoeren.

Robinho is al even niet meer op de velden te zien. Hij zou eerst in oktober voor Santos uit zijn geboorteland gaan spelen. Door alle ophef over zijn veroordeling dreigden tal van sponsors van de club zich terug te trekken en ging die samenwerking niet door.

In 2009 werd Robinho nog vrijgesproken van verkrachting toen hij onder contract bij Manchester City stond. Hij kwam ook uit voor Santos, Real Madrid, AC Milan, Guangzhou Evergrande, Atlético Mineiro, Sivasspor en Istanboel Basaksehir.

Voor het Braziliaanse elftal kwam Robinho tot honderd interlands. Hij speelde onder meer wedstrijden op het WK 2006 en het WK 2010. Op het WK 2010 in Zuid-Afrika maakte Robinho het eerste doelpunt in de kwartfinale tegen Oranje. Dat duel eindigde in een 2-1-zege voor Nederland.

