Twee clubmedewerkers levenslang geschorst na stadionramp in Indonesië

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Twee medewerkers van de Indonesische club Arema FC zijn dinsdag voor het leven geschorst vanwege hun aandeel in de stadionramp van afgelopen weekend. Bij het drama in het oosten van Java vielen minstens 131 doden.

"Hoofd wedstrijdzaken Abdul Haris en coördinator wedstrijdbeveiliging Suko Sutrisno mogen in hun leven niet meer bij voetbalactiviteiten betrokken zijn", zegt Erwin Tobing namens de Indonesische voetbalbond PSSI. Daarnaast krijgt Arema FC een boete van 250 miljoen rupiah (zo'n 16.500 euro) en mag de club dit seizoen geen wedstrijden meer organiseren.

In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) werd de wereld opgeschrikt door het drama in Indonesië. Na afloop van het duel tussen Arema FC en Persebaya Surabaya ontstonden er rellen op de tribune, die uitmondden in een stadionramp van ongekende omvang.