Ajax treft ontketend Napoli: 'Kvaradona' en co. voorkomen voorspelde teloorgang

Napoli leverde afgelopen zomer met het vertrek van iconen Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly enorm veel ervaring in. Een grote terugval werd verwacht, maar het tegenovergestelde gebeurde. Dit zijn de spelers die de tegenstander van Ajax doen opleven.

Door Mitch Marinus

'Kvaradona'

Niet voor niets noemde Ajax-trainer Alfred Schreuder Khvicha Kvaratskhelia maandag op de persconferentie na een vraag over de belangrijke spelers van Napoli. De Georgiër is met vijf competitietreffers en drie assists de absolute smaakmaker van de koploper van Italië.

"Hij is een geweldige speler en vooral heel sterk in de één tegen één", zei Schreuder over de 21-jarige Kvaratskhelia, die de vervanger van Insigne is. De linksbuiten verliet Napoli afgelopen zomer na zestien jaar transfervrij voor Toronto FC.

Dat Kvaratskhelia een waardige vervanger van Insigne is, blijkt alleen al uit de bijnaam die hij in de eerste maanden van de Napoli-fans kreeg. De aanvaller wordt 'Kvaradona' genoemd, een verwijzing naar de in Napels heilige Diego Maradona.

Tot de Serie A had Kvaratskhelia nog niet in een grote competitie gespeeld. Hij stond tot maart van dit jaar onder contract bij het Russische Rubin Kazan, dat hij kort na de Russische invasie in Oekraïne inruilde voor Dinamo Batumi uit zijn thuisland.

Khvicha Kvaratskhelia heeft Lorenzo Insigne doen vergeten in Napels. Foto: Getty Images

'Echte Ajax-speler' Lobotka

Naast Kvaratskhelia haalde Schreuder op de persconferentie ook Stanislav Lobotka aan. De naam van de 27-jarige Slowaak zal een deel van de Ajax-aanhang bekend voorkomen: hij speelde in seizoen 2013/2014 op huurbasis dertig duels voor Jong Ajax.

Lobotka kon de clubleiding van Ajax destijds niet overtuigen. De optie tot koop op de kleine middenvelder werd niet gelicht, waarna hij terugkeerde bij zijn werkgever AS Trencín. Via Nordsjaelland en Celta de Vigo werkte hij zich op om begin 2020 bij Napoli terecht te komen.

"Soms gebeurt het in je carrière dat je het niet haalt bij Ajax, maar via een andere weg wel stappen kan zetten", zei Schreuder over het opvallende carrièrepad van Lobotka. "Hij is een echte Ajax-speler, maar Napoli is ook een echte topclub."

De tweevoudig kampioen van Italië betaalde 21 miljoen euro voor de middenvelder, die uitgroeide tot vaste kracht in het elftal van coach Luciano Spalletti. Lobotka is een van de spelmakers én heeft - net als Kvaratskhelia - een fraaie bijnaam: 'Mini-Modric'.

Alfred Schreuder noemde Stanislav Lobotka een "echte Ajax-speler". Foto: AFP

'Het Monster', Zielinski en oud-PSV'er Lozano

Over fraaie bijnamen gesproken: Kim Min-jae heeft de naar Chelsea vertrokken Koulibaly direct doen vergeten. De 1,90 meter lange Zuid-Koreaan, die ook in de belangstelling van PSV stond, wordt 'Het Monster' genoemd. Dat verklapt genoeg over zijn speelstijl: hij is het slot op de deur bij Napoli.

Naast Kvaratskhelia, Lobotka en Kim maakt de 28-jarige Piotr Zielinski na het vertrek van de drie iconen zijn verwachtingen in Napels waar. De Pool wordt al jaren als een van de beste spelmakers van Italië gezien, maar lijkt dit seizoen met nu al drie goals en vijf assists (alle competities) pas écht op te staan.

Mede door de opmars van bovenstaande spelers wacht Hirving Lozano dit seizoen nog op zijn kans. De Mexicaan, die van 2017 tot 2019 indruk maakte bij PSV, is vrijwel altijd bankzitter. Zijn kans zou dinsdag zomaar al kunnen komen: volgens verschillende Italiaanse media staat hij in de basis.

Het duel tussen Ajax en Napoli begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd staat onder leiding van de Fransman François Letexier. Volgende week woensdag treffen de ploegen elkaar opnieuw, maar dan in Napels.

