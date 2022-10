Jonker laat Martens en Van der Gragt thuis: 'Weekje geen Oranje is fijn voor hen'

Lieke Martens, Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen zijn de opvallende afwezigen bij de Oranjevrouwen voor de huidige interlandperiode. Bondscoach Andries Jonker besloot de drie speelsters thuis te laten om ze rust te geven na enkele slopende jaren bij Oranje. "Er moet ingegrepen worden."

Door Jeroen van Barneveld

Jonker sprak de afgelopen weken met alle internationals die de afgelopen jaren toernooi na toernooi met Oranje hadden gespeeld. De bondscoach hield ze na de kwalificatie voor het WK een spiegel voor: is het voor hen allemaal nog wel op te brengen?

Volgend jaar zal de helft van de selectie op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland haar vijfde grote toernooi in zeven jaar spelen. "In het mannenvoetbal kan dat niet, maar bij de vrouwen blijkbaar wel", zei Jonker maandag na afloop van de training tegen NU.nl.

De overpeinzingen leidden deze interlandperiode tot de afwezigheid van Martens (139 interlands), Van der Gragt (95 interlands) en Janssen (90 interlands), stuk voor stuk basisspeelsters op de laatste grote toernooien van Oranje. "Iedereen heeft zijn eigen verhaal", vertelde Jonker. "Maar om verschillende redenen is een weekje hier niet komen fijn voor hen."

Jonker benadrukte dat hij de keuze zelf had gemaakt voor de speelsters, al ging er wel overleg met zowel de club als de speelster aan vooraf. In november zal hij enkele andere speelsters vrijaf geven, kondigde hij aan.

"Het gaat erom dat we komende zomer op het WK top zijn en niet blasé of uitgeput. We zijn een klein land. We hebben een aantal jaren op dezelfde speelsters een beroep gedaan. Zij hebben het geweldig gedaan en daar moeten we zuinig op zijn."

Lieke Martens zit niet bij Oranje omdat ze rust krijgt van bondscoach Andries Jonker. Foto: Getty Images

'Deze speelkalender kan natuurlijk niet'

De keuzes van Jonker volgen na maandenlange discussies in het vrouwenvoetbal over de steeds vollere speelkalender. Net als bij de mannen vinden buitenlandse clubs dat hun speelsters steeds zwaarder worden belast, bleek uit een rondgang voor het afgelopen EK.

Zij vrezen in het ergste geval voor burn-outs. "Zo gaat het niet heel lang meer goed", erkende sterspeelster Vivianne Miedema. De spits van Arsenal zei voor de grap dat ze in 2026 voor het eerst in haar loopbaan vakantie zal hebben. Momenteel ontbreekt ze bij Oranje omdat ze ziek is.

Jonker is uitgesproken over het moordende interlandschema. "Het kan natuurlijk niet. Er moet ingegrepen worden. Ik denk dat het de kant van het mannenvoetbal opgaat. Dat de Olympische Spelen door andere teams gespeeld gaan worden en het EK én WK centraal staan." Bij het olympische mannentoernooi zijn alleen spelers onder de 23 jaar welkom.

Jonker of de KNVB is nog niet begonnen aan een lobby voor een kalender met minder wedstrijden. "Ik ben hier pas net begonnen", verklaarde de bondscoach, die vorige maand de ontslagen Mark Parsons opvolgde. Binnenkort spreekt hij met buitenlandse collega's op een congres in Engeland. "Ik weet niet hoe andere landen hierover denken."

De Oranjevrouwen trainden maandag zonder Lieke Martens, Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen. Foto: Pro Shots

'Ook oefeninterland moet gewonnen worden'

Zonder Van der Gragt, Martens, Janssen en de geblesseerde Shanice van de Sanden breekt voor Oranje een nieuwe fase aan. Na de moeizame maar geslaagde kwalificatie staan de komende tien maanden in het teken van de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat op 20 juli van start gaat.

Jonker zou donderdag enkele jonge speelsters kansen geven in de oefeninterland tegen Zambia. Dat duel gaat niet door, omdat de Zambiaanse ploeg de visa niet op tijd rond kreeg. Daardoor oefent Nederland alleen volgende week dinsdag in Den Haag tegen Noorwegen.

Hoe Jonker die oefeninterland gaat benaderen, kon hij maandag nog niet prijsgeven. Deze interlandperiode staat voor hem in het teken van drie zaken: speelsters kansen geven, schaven aan de speelwijze én winnen.

Ook een oefeninterland moet gewonnen worden, zegt Jonker desgevraagd. "Op een WK moet je alle wedstrijden winnen, anders ga je naar huis. Dan moet je je daar op voorbereiden. En nu niet denken van: die en die doen niet mee. De groep moet ervan doordrongen zijn dat er geen excuses zijn. Wij zijn Nederland en wij gaan winnen."

