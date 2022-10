Misbruik en wangedrag in vrouwenvoetbal VS volgens onderzoek 'systematisch'

In de top van het Amerikaanse vrouwenvoetbal is misbruik en wangedrag "systematisch" geworden. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat is ingesteld nadat een jaar geleden wangedrag van Paul Riley (foto), coach van North Carolina, naar buiten was gekomen.

Magazine The Athletic bracht destijds aan het licht dat Riley twee speelsters seksueel had misbruikt. Nadat meer voetbalsters naar buiten waren gekomen met grensoverschrijdend gedrag, besloot de Amerikaanse voetbalbond US Soccer een onderzoek in te stellen.

US Soccer openbaarde maandag de bevindingen en kondigde meteen hervormingen aan. Vorig jaar was Lisa Baird al opgestapt als voorzitter van de National Women's Soccer League (NWSL), de belangrijkste competitie voor voetbalsters in de VS.

"Ons onderzoek heeft een competitie aan het licht gebracht waarin verbaal en emotioneel misbruik en seksueel wangedrag systematisch zijn geworden bij meerdere teams en coaches", stelt het rapport van voormalig openbaar aanklager Sally Q. Yates in samenwerking met advocatenkantoor King & Spalding.

Lisa Baird stapte vorig jaar al op als voorzitter van de National Women's Soccer League. Foto: Getty Images

'De bevindingen zijn hartverscheurend'

US Soccer-voorzitter Cindy Parlow Cone noemt de bevindingen "hartverscheurend en bijzonder verontrustend". Haar organisatie gaat een bureau openen om toezicht te houden op de veiligheid van speelsters. Ook komt er een centrale databank met de gegevens van personen tegen wie tuchtmaatregelen zijn genomen.

Ook de NWSL onderneemt actie. De topcompetitie is samen met een spelersorganisatie al bezig met een onderzoek. "Wij waarderen de medewerking van onze speelsters, personeel en belanghebbenden aan beide onderzoeken, vooral tijdens het lopende seizoen", schrijft de NWSL in een verklaring.

"We erkennen de angst en mentale druk die deze lopende onderzoeken hebben veroorzaakt en het trauma dat velen, inclusief speelsters en personeel, moeten herbeleven."

